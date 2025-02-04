«الشارقة للتمكين الاجتماعي» ترفع وعي موظفيها بـ «الإسعافات الأولية»

نظّمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي دورة تدريبية متخصصة في «الإسعافات الأولية» بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي- فرع الشارقة، بمشاركة عدد من الموظفين في المؤسسة من مختلف الإدارات، بهدف رفع مستوى الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة.

واستهدفت الدورة تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لإنقاذ الأرواح والتعامل مع الإصابات الطارئة بفاعلية، في إطار تعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة الإسعافات الأولية بين الموظفين، حيث زُوِّدُوا بالمعرفة والمهارات الأساسية والرعاية الأولية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة وإنقاذ الأرواح قبل وصول فرق الإسعاف.

وركزت الدورة على تقديم محتوى علمي وعملي شامل حول الإسعافات الأولية، حيث تم تعريف المشاركين بالمبادئ الأساسية للإسعاف الأولي، وأهمية التدخل السريع في الحالات الطارئة، كما تضمنت الدورة شرحاً تفصيلياً لمجموعة من المحاور الرئيسة أبرزها: طرق الإنعاش القلبي للبالغين والأطفال، والتعامل مع حالات الجروح والنزيف الشديد، وكيفية إسعاف الحروق بمختلف درجاتها، وإجراءات التعامل مع الكسور والإصابات العضلية، والاختناق، إلى جانب كيفية تقديم العناية الفورية للمصابين في مختلف المواقف الطارئة كفقدان الوعي والتسمم، إضافة للتعرف إلى أساسيات حقيبة الإسعافات الأولية واستخدام أدواتها.

وقد نُفِّذَت الدورة بأسلوب تفاعلي يجمع بين الشرح النظري والتطبيق العملي، حيث أتيحت للمشاركين فرصة تطبيق المهارات المكتسبة تحت إشراف مدربين معتمدين من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وصرّحت رئيس لجنة نظام إدارة استمرارية الأعمال في المؤسسة، أمينة الهاشمي: «يأتي تنظيم هذه الدورة ضمن التزام المؤسسة بمتطلبات نظام استمرارية الأعمال المبني على الجاهزية التامة لكل الطوارئ والأزمات المحتملة، لذا خصصنا هذه الدورة لتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين، وتمكينهم من مهارات الإسعافات الأولية، بما يسهم إلى حد بعيد في تعزيز ثقافة السلامة وتقليل المخاطر المحتملة في أماكن العمل والحياة اليومية، حيث تحرص المؤسسة على نشر الوعي الصحي وتقديم الدورات التدريبية المتخصصة، بهدف تعزيز قدرات كادرها الوظيفي، وتمكينهم من الاستجابة السريعة والفاعلة في حالات الطوارئ».