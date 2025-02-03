متبرع يسدد 18 ألف درهم لتجديد «التأمين الصحي» لـ«أبونبيل» وزوجته

تكفل مـتبرع بسـداد 18 ألـف درهم، لتجديد بـطاقـة الـضمان الـصحي للزوجين (أبونبيل وأم نبيل - فلسطينيان - 83 و80 عاماً)، اللذين يعانيان مشكلات صحية في القلب منذ فترة، وأدى تزايد المضاعفات إلى إصابتهما بالسكري والضغط والكوليسترول، وأصيب الزوج، أخيراً، بجلطة دماغية أفقدته الحركة، ما يستدعي خضوع الزوجين للرعاية الصحية، وأخذ الأدوية اللازمة، إلا أنهما يحتاجان إلى 18 ألف درهم لاستكمال المبلغ المطلوب لتجديد بطاقة التأمين الصحي، بعدما تكفلت جمعية خيرية بدفع 20 ألف درهم من المبلغ الإجمالي المُقدر بـ38 ألف درهم.

وتحول الظروف المالية الصعبة للأسرة دون القدرة على توفير المبلغ المطلوب لتجديد بطاقة التأمين الصحي.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى شركــة الضمان الصحي، لتجديد بطاقات التأمين، والاستمرار في تلقي العلاج بمستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية.

وأعرب المريض عن شكره العميق للمتبرع لاستجابته السريعة ووقفته الكريــمة معهما، في ظل الظروف الصحية والمادية الصعبة التي يمران بها، وقال إن هـذا التبرع ليس بغريب عـلى شعب دولة الإمارات المحب لعمل الخير والعطاء والإنسانية.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، بتاريخ 28 يـناير الماضي، قـصة معاناة الزوجين، وحاجتهما إلى بدء العلاج في أسرع وقت ممكن.

وروى المريض (أبونبيل) قصة معاناته هو وزوجته مع المرض، قائلاً: «تدهورت حالتنا الصحية كثيراً في أواخر عام 2023، وبدأ الأمر بإصابة زوجتي بضيق شديد وعدم قدرة على التنفس، ما أفقدها الوعي، فنقلتها على الفور بسيارة إسعاف إلى مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية».

وأضاف: «أظهرت الفحوص والتحاليل أن زوجتي تعاني ارتفاعاً بضغط الدم، ومشكلات صحية في القلب، وارتفاع الكوليسترول، ونصح الطبيب بالالتزام بالأدوية والمتابعة الطبية بشكل منتظم، واتباع نظام غذائي خاص، وممارسة رياضة المشي بشكل يومي».

وتابع: «كان لدينا أنا وزوجتي في البداية تأمين صحي يغطي كلفة الأدوية والعلاج، لكن منذ فترة انتهى التأمين الخاص بها، والآن نواجه صعوبة في توفير مستلزمات علاجها، نظراً إلى ظروفنا المادية الصعبة، وعدم قدرتنا على تجديد بطاقة التأمين الصحي».

وأشار الزوج إلى أنه يحتاج هو الآخر إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي الخاص به، خصوصاً بعد إصابته منذ أشهر عدة بجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة، فأصبح يحتاج إلى أدوية ومتابعات دورية تتطلب كلفة باهظة، إلا أنه لا يستطيع توفير ولو جزءاً بسيطاً من كلفة تجديد بطاقة الضمان الصحي.

وأوضح أن كلفة تجديد الضمان الصحي له ولزوجته تبلغ 38 ألف درهم، وقد تكفلت إحدى الجهات الخيرية بـ20 ألفاً ويتبقى 18 ألفاً، وأشار إلى أنه أصبح عاطلاً عن العمل، وأسرته مكونة من خمسة أفراد، وأن ابنه الكبير هو المعيل الوحيد للأسرة، وليس لديه مصدر دخل ثابت، لأنه يعمل مندوب توصيل، ويحصل على نحو 2000 درهم في الشهر.