10 آلاف مستفيد من برامج «الإمارات للتنمية الاجتماعية» في رأس الخيمة 2024

أعلنت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة أن إجمالي عدد المستفيدين من برامجها وخدماتها خلال عام 2024، بلغ 10 آلاف و506، من خلال 275 فعالية متنوعة، بواقع أكثر من 650 ساعة تدريبية. وأشارت الجمعية إلى أن الفعاليات تنوعت بين البرامج الواقعية والافتراضية، وشملت الأنشطة الوطنية والثقافية والرياضية، ما يعكس التزام الجمعية بتقديم برامج مبتكرة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة ورفع جودة حياة أفراد المجتمع وتمكينهم.

وقال مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، خلف سالم بن عنبر، إن عام 2024 كان حافلاً بالإنجازات، حيث تم التركيز على تقديم فعاليات وبرامج مبتكرة تسهم في تعزيز التنمية المجتمعية، وتتماشى مع احتياجات أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن الجمعية تخطط لإطلاق برامج وفعاليات جديدة خلال العام الجاري، تهدف إلى تطوير المهارات الشخصية والمهنية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني، مع التركيز على بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.