«خيرية الشارقة» تطلق «جود» خلال شهر رمضان

اعتمد مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، خلال اجتماعه برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس المجلس، خطة حملة رمضان المبارك «جود»، ومستهدفاتها للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، إلى جانب تعديلات الهيكل التنظيمي للجمعية، بما يعزز من كفاءة العمل المؤسسي.

ووافق المجلس على تنفيذ مجموعة من الأعمال الخيرية المستجدة داخل الدولة وخارجها خلال العام الجاري، على أن تركز على المشروعات التي تحقق الاستدامة، وناقش دراسة مشروع الوقف الخيري لدعم المرضى بمنطقة المجاز، في ضوء خطة الجمعية لتوسيع رقعة المراكز الصحية المجانية في الإمارة.

وفي خطوة لتعزيز الحضور الدولي للجمعية، تم اعتماد ترشيح وفد لزيارة النيجر لتفقد مشروعات الجمعية هناك، بما في ذلك قرية الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، رحمه الله، وتفقد أعمال الإنشاءات بالمشروعات قيد البناء، إلى جانب تفقد أعمال الصيانة الدورية للمشروعات المنفذة في أوقات سابقة.

وثمّن المجتمعون دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمسيرة العمل الخيري والإنساني في الإمارة، مؤكدين أن توجيهات سموه تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف الجمعية.