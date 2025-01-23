مبادرة توعية مرورية ومجتمعية لأصحاب الهمم في الظفرة

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة توعية مرورية للجمهور، ومجتمعية إنسانية لأصحاب الهمم، في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة، ضمن اهتمامها المستمر بزيادة وعي المجتمع بقضاياهم ورعايتهم وضمان حقوقهم، وإسهاماً بدورها في بناء مجتمع متراحم ومتماسك تسوده الألفة والمحبة والتسامح، ليكون نموذجاً عالمياً في إنسانيته وترابطه وسعادة أفراده، وذلك تحت شعار «انظر إلى الشخص وليس إلى إعاقته».

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة بالإنابة، العقيد سيف محمد نعيف العامري، اهتمام شرطة أبوظبي بتمكين أصحاب الهمم عبر إيجاد بيئة إيجابية تدعم احتياجاتهم التعليمية والتوظيفية والتوعوية، وتحقيق اندماجهم الاجتماعي وترسيخ حضورهم ومشاركاتهم الإيجابية في مختلف الفعاليات، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم وبمن حولهم، لافتاً إلى التعاون المستمر مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومركز أبوظبي للتوحد، لدعم جهود دولة الإمارات في دمج أصحاب الهمم بمؤسسات المجتمع وتوعيتهم وإسعادهم.

وركزت المبادرة على تنظيم برنامج ترفيهي للأطفال من أصحاب الهمم، وتعزيز الدمج الاجتماعي لهذه الفئة، وكسر حاجز الخوف، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبمن حولهم، وقدم قسم التوعية والتثقيف المروري بمديرية المرور والدوريات الأمنية، ممثلاً في فرع التوعية والتثقيف المروري بمنطقة الظفرة، محاضرة توعية مرورية للجمهور من كل الفئات والأعمار، عن قوانين وأنظمة وقواعد السلامة المرورية، وبمشاركة طلاب وطالبات المدارس، وتضمنت المبادرة توزيع الهدايا عليهم.