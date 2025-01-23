«إسلامية دبي» تطلق برنامج «رياض الصالحات» لتلبية احتياجات المرأة المعاصرة

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ممثلة في إدارة البرامج المعرفية الثقافية، برنامجها الثقافي «رياض الصالحات»، الذي يمثل مبادرة علمية شرعية تهدف إلى تقديم منظومة متكاملة من العلوم الشرعية بأسلوب ميسر يلبي احتياجات المرأة المسلمة في العصر الحديث، كما أطلقت الدائرة دورة «كنوز الفتيات»، الموجهة للفتيات من عمر 10 إلى 14 سنة، بهدف التعمق في فهم الأحاديث النبوية الشريفة وحفظ القرآن الكريم.

وأوضحت الدائرة أن برنامج «رياض الصالحات» تقدمه الدكتورة نجاة محمد المرزوقي، ويتناول موضوعات متعددة تشمل الفقه، والعقيدة، والتفسير، وعلوم الحديث، وآداب طلب العلم، والرقائق، والتربية والتعليم، إلى جانب قضايا معاصرة تهم المرأة المسلمة.

ويمتد البرنامج حتى منتصف مارس المقبل، وينقسم إلى ثلاثة مسارات رئيسة: المسار الأول «قلائد المحصنات»، ويركز على تزويد المرأة المسلمة بالمعارف الدينية الأساسية من خلال دراسة متون ومواد شرعية عامة، أما المسار الثاني «حيازة الفنون» فمخصص لطالبات العلم اللاتي يسعين إلى حفظ ودراسة المتون الشرعية بعمق، مع توفير اختبارات اختيارية وشهادات اجتياز للمتميزات، في حين يهدف المسار الثالث «تقريب المتون» إلى تسهيل دراسة المتون الشرعية عبر قناة «تليغرام» مخصصة، تحتوي على مواد علمية وأسئلة ومعلومات إثرائية.

وينظم البرنامج عن بُعد من خلال منصات إلكترونية، ما يسهل المشاركة للدارسات داخل الدولة وخارجها، وقد استقطب البرنامج أكثر من 650 دارسة من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس الإقبال الكبير عليه ودوره البارز كمنصة تعليمية شرعية.

وأشارت الدائرة إلى توجيه دورة «كنوز الفتيات» للفتيات من عمر 10 إلى 14 سنة، بهدف التعمق في فهم الأحاديث النبوية الشريفة وحفظ القرآن الكريم، وتمتد الدورة من 21 يناير حتى 27 مايو 2025، وتُعقد عن بُعد كل يوم ثلاثاء، من الخامسة مساءً إلى السادسة والنصف مساءً، في إطار حرص الدائرة على نشر العلم الشرعي وتعزيز القيم الإسلامية بأسلوب ميسر ومشوق.

وتتضمن الدورة برنامجين رئيسين: الأول لتفسير وشرح كتاب «الأربعون الولدانية في الأحاديث النبوية الشريفة»، وتقدمه الأستاذة عواطف الشحي بأسلوب يبرز معاني الأحاديث وأثرها في الحياة اليومية، أما البرنامج الثاني فهو لحفظ جزء «تبارك» من القرآن الكريم بإشراف الدكتورة سعاد آل محمود، التي تركز على إتقان الحفظ وتحسين التلاوة وفق أحكام التجويد.

ويمكن للراغبين الانضمام من خلال الروابط المتاحة عبر موقع الدائرة، أو صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.