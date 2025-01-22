تعاون بين «الإمارات للسرطان» و«أكسيوس» لخدمة المرضى بحلول مبتكرة

وقعت جمعية الإمارات للسرطان مع شركة «أكسيوس» العالمية مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين لتقديم حلول مبتكرة تخدم مرضى السرطان ورعاية المعسرين، من خلال تنفيذ برامج متخصصة تسهم في تعزيز وصول المرضى إلى العلاجات الحديثة، وتوفير أفضل الخدمات الطبية والاجتماعية.

ووقّع الاتفاقية في مركز دبي التجاري العالمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، والرئيس التنفيذي لشركة أكسيوس، الدكتور أنس نوفل، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين من كلا الطرفين.

وقالت مديرة العمليات العالمية في «أكسيوس»، آلاء الديب، إن مذكرة التفاهم مع جمعية الإمارات للسرطان تعكس الالتزام المشترك نحو إيجاد سبل مستدامة لدعم مرضى السرطان، وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة خلال رحلة العلاج وتوفير الأدوية للحالات المستحقة للمساعدة، إضافة إلى تنسيق حملات توعوية بإجراء فحوص الكشف المبكر والوقاية والتقليل من مخاطر السرطان.