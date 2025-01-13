«أم عبدالله» تحتاج إلى 47.5 ألف درهم لاستئصال ورم في الرقبة

تعاني (أم عبدالله - من جنسية خليجية - 73 عاماً) ورماً ضخماً في الرقبة منذ شهرين، وتحتاج إلى 47 ألفاً و552 درهماً لإجراء عملية مستعجلة لاستئصاله، لكن ظروف أسرتها صعبة ولا تسمح بتدبير المبلغ، ويناشد ابن المريضة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون ومساعدتهم في توفير المبلغ المطلوب.

وأشارت تقارير طبية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى حاجة المريضة إلى بدء العلاج فوراً، لأن الورم يهدد حياتها.

ويروي ابن المريضة (أم عبدالله) قصة معاناة والدته، قائلاً: «منذ فترة كانت والدتي تشعر بوجود ورم في رقبتها، ما سبب لها إزعاجاً وألماً، فضلاً عن عدم قدرتها على الأكل أو الشرب بشكل طبيعي، فذهبنا إلى مستشفى صقر في رأس الخيمة للاطمئنان عليها، وطلب الطبيب إجراء بعض الفحوص».

وأضاف: «أظهرت النتائج إصابتها بالتهاب في الحلق، وهو ما سبّب لها هذه الأعراض، ونصحنا الطبيب بالالتزام بالأدوية والمُضادات الحيوية، لمدة أسبوع، والإكثار من الماء والمشروبات الساخنة».

وتابع: «استقرت حالة والدتي، لكن عندما توقفت عن تناول المُضادات الحيوية بعد أسبوع، عاد الألم بشكل كبير، فرجعنا للمستشفى وأعطاها الأطباء مسكنات لتخفيف الألم، ومكثت يوماً تحت الرعاية، وأجرينا أشعة على مكان الألم، فبيّنت وجود ورم ضخم بالرقبة، ونصح الأطباء بسرعة استئصاله، لأن الأدوية لا تُجدي مع هذا النوع من الأورام».

واستطرد: «أخبرني الطبيب بتحويل أمي لمستشفى مدينة الشيخ طحنون الطبية في العين لاستئصال الورم هناك، وأعيدت جميع الفحوص التي أكدت الإصابة».

وقال الابن: «أخبرني الطبيب أن كُلفة العملية المطلوبة لاستئصال الورم 47 ألفاً و552 درهماً، وعندها صُدمت ودخلت في حزن شديد لصعوبة وضعنا المادي وعدم قدرتنا على توفير ولو جزءاً بسيطا من المبلغ».

وأوضح أن أخاه الكبير هو المعيل الوحيد للأسرة، ويعمل في شركة خاصة براتب 7000 درهم، يدفع منه 1200 درهم للأقساط البنكية، والباقي يكفي بالكاد لمصروفات حياتهم اليومية، وأشار إلى أن أسرتهم مكونة من ستة أفراد.

وقال ابن (أم عبدالله)، إن أمه لم تعد تتحمل الألم وهي في هذه السن، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون ومساعدتهم في توفير المبلغ المطلوب للعملية من أجل إنقاذ حياة أمه.

ابن المريضة:

. أسرتنا مكونة من 6 أفراد، وأخي الكبير هو المعيل الوحيد، وراتبه 7000 درهم، يدفع منه 1200 درهم أقساطاً بنكية، والباقي يكفي بالكاد لمصروفات الحياة اليومية.