«خليفة الطبية» تعالج طفلاً حديث الولادة من عيب خلقي في القلب

نجح الفريق الطبي بمدينة الشيخ خليفة الطبية في علاج طفل حديث الولادة، يعاني عيباً خلقياً في القلب، عبر إجراء سلسلة من العمليات الصعبة والمعقدة.

وكان الطفل (عوض) قد ولد بحالة قلبية صعبة، وخضع للعديد من التدخلات الطبية خلال الأسابيع الأولى من حياته، إذ قام فريق من أطباء القلب والجراحين، بقيادة أخصائي جراحة قلب الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتور بنديكت راجكومار، بإجراء العديد من العمليات الجراحية له.

وخرج الطفل (عوض) من المستشفى في 19 يونيو الماضي، لكنه عانى مضاعفات، وأُعيد إدخاله المستشفى بسبب نقص تشبع الدم، وهي حالة تنخفض فيها مستويات الأوكسجين بالدم إلى مستويات متدنية للغاية، ما يتطلب المزيد من العناية الطبية، ونفذ الفريق الطبي خطة رعاية شاملة، تضمنت متابعة حالة الطفل ووزنه في عيادة أمراض القلب للأطفال، حيث تعافى بشكل كامل.