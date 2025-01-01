«أبوأحمد» يحتاج إلى 11.2 ألف درهم لتجديد بطاقة الضمان الصحي

يعاني المريض (أبوأحمد - باكستاني - 67 عاماً) الفشل الكلوي منذ سنتين، ويحتاج إلى جلسات غسيل كلوي وأدوية ومتابعات طبية بشكل دوري، كما يعاني ارتفاع الضغط والسكري والكوليسترول، ويحتاج إلى 11 ألفاً و232 درهماً لتجديد بطاقة الضمان الصحي ليستمر في تلقي العلاج.

كما أن الإمكانات المادية لـ(أبوأحمد) لا تسمح بتدبير هذا المبلغ، لذا يناشد أهل الخير مساعدته في توفير تكاليف تجديد بطاقة الضمان، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

ويروي صديق المريض (أبوأحمد) قصة معاناة صديقه مع المرض، قائلاً: «بدأت مشكلة (أبوأحمد)، منذ عامين، بشعور بتعب وإرهاق مستمرين، ومعاناة من ألم وانتفاخ في البطن، فذهبنا إلى مستشفى توام الحكومي للاطمئنان على صحته».

وأضاف: «وصلنا إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وأعطاه الأطباء مسكنات لتخفيف الألم، ومكث صديقي بالمستشفى ثلاثة أيام حتى استقرت حالته، لكن الفحوص والتحاليل أثبتت إصابته بفشل كلوي حاد».

وتابع: «أكد الأطباء حاجته إلى جلسات غسيل كلوي بشكل عاجل، والالتزام التام بالعلاج، والمتابعة الدورية في المستشفى».

واستطرد: «استطاع (أبوأحمد) خلال العامين الماضيين تدبير كلفة علاجه من خلال التأمين الصحي، لكن بدأت الأزمة الآن بعد انتهاء بطاقة الضمان، ما أدى إلى عجزه عن دفع التكاليف المطلوبة، خصوصاً مع صعوبة وضعه المادي».

وأوضح أن المريض عاطل عن العمل لكبر سنه، وكان يعمل سائقاً بإحدى الشركات، والآن ليس لديه أي دخل، ويعد ابنه الكبير المعيل الوحيد له، ويعمل في محل تجاري براتب 2500 درهم، يرسل جزءاً منه لأطفاله في باكستان، والباقي يلبي بالكاد متطلبات الحياة اليومية.

وأشار إلى أن أسرة صديقه مكونة من ستة أفراد يعانون تدهور الوضع المادي حالياً، ولا يستطيعون توفير ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ المطلوب الذي يصل إلى 11 ألفاً و232 درهماً من أجل تجديد بطاقة الضمان الصحي.

ولفت إلى أنهم طلبوا مساعدة من الأهل والأصدقاء، ولكن من دون جدوى، لذا يناشدون أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدة (أبوأحمد) في توفير المبلغ ليجدد بطاقة الضمان، وينقذ حياته من الخطر.

صديق المريض:

. ابن «أبوأحمد» المعيل الوحيد لأبيه، وراتبه 2500 درهم، يرسل جزءاً منه لأطفاله، والباقي يلبي بالكاد متطلبات الحياة اليومية.