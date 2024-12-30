«أم يوسف» تحتاج إلى عملية زراعة رئة بـ 1.2 مليون درهم

تعاني (أم يوسف - مصرية - 38 عاماً) التليف الرئوي منذ أربعة أعوام، وتحتاج إلى عملية زراعة رئة بكلفة مليون و200 ألف درهم.

ويناشد زوج المريضة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير المبلغ المطلوب للعملية، نظراً إلى ظروفه المادية الصعبة.

وأوضح تقرير طبي صادر عن مستشفى «كليفلاند كلينك» في أبوظبي، أن المريضة تعاني فشلاً تنفسياً مفرطاً، نظراً إلى تدهور وظيفة الرئة، وأشار إلى أنها باتت تحتاج إلى إجراء العملية في أسرع وقت ممكن لإنقاذ حياتها.

وروى زوج المريضة (أم يوسف) قصتها مع المرض لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «إن معاناتها مع المرض بدأت منذ أربع سنوات بكحة شديدة، وضيق في التنفس، والشعور بالتعب المستمر، وفقدان الوزن، وعدم القدرة على الأكل، وارتفاع حرارتها باستمرار».

وأضاف: «ذهبت بها إلى مستشفى قريب، وطلب الأطباء إجراء بعض الفحوص لمعرفة سبب تلك الأعراض، وأخبرتني الطبيبة بأن زوجتي مصابة بأحد الفيروسات، ونقص فيتامين (د)، وأعطتها بعض المسكنات والأدوية، فتحسنت صحتها قليلاً».

وتابع: «بعد أسبوع واحد، اشتد عليها التعب مع حمى شديدة، وعدم القدرة على التنفس، حتى وصل الأمر إلى الإغماء، فنقلتها بالإسعاف إلى مستشفى القاسمي بالشارقة، وبيّنت الفحوص الجديدة إصابتها بتليف رئوي، وحاجتها إلى أدوية وبخاخات ومراجعة طبية بشكل دوري».

واستطرد الزوج: «التزمت زوجتي بالعلاج والمراجعة الطبية، لكن منذ أكتوبر الماضي انتكست حالتها كثيراً، ونُقلت إلى مستشفى كليفلاند كلينك بأبوظبي، لتلقي العناية الطبية الخاصة، وهناك تأكدت إصابتها بفشل وتليف حاد بالرئتين، وحاجتها إلى عملية زراعة رئة بشكل عاجل».

وأكد الزوج أن الطبيب أبلغه أن كلفة العملية تصل إلى مليون و200 ألف درهم، ما أصابه بالانهيار، لعدم قدرته على تدبير المبلغ المطلوب لإنقاذ حياة أمّ أبنائه.

وقال إنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته المكونة من خمسة أفراد، ويعمل براتب 14 ألف درهم، يدفع 3500 درهم أقساطاً بنكية، والبقية تلبي بالكاد مصروفات الحياة وأدوية زوجته.

وأشار إلى خوفه من أن تفقد زوجته حياتها وتترك أطفالها الصغار، وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب من أجل إنقاذ حياة أمّ أبنائه.

التليف الرئوي

ينتج التليف الرئوي عن تلف وندوب وصلابة في أنسجة الرئة، ما يزيد من صعوبة أداء وظيفتها الطبيعية، وبالتالي عدم حصول الجسم على حاجته من الأكسجين، ما يؤدي إلى فشل في الجهاز التنفسي، وفشل قلبي، ومضاعفات أخرى، وترتبط الإصابة بالتليف الرئوي بعوامل عديدة، كالتعرض لمهيجات، مثل بعض المواد الكيميائية، والتدخين، والالتهابات، إضافة إلى العوامل الوراثية، ولكن في معظم الحالات يعجز الأطباء عن تحديد سبب الإصابة بالتليف الرئوي.