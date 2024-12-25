«الأعمال الخيرية العالمية» تنفذ 75 مشروعاً في قيرغيزستان

اختتم وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية، برئاسة الأمين العام للهيئة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، زيارة عمل استمرت سبعة أيام إلى جمهورية قيرغيزستان، تخللها تنفيذ 75 مشروعاً خيرياً لدعم الفقراء والمحتاجين ضمن حملة الشتاء.

تضمنت الجولة زيارة خمس مدن متباعدة تغطيها الثلوج الكثيفة، حيث وقف الوفد على احتياجات الأسر المحتاجة والأيتام، واطلع على سير تنفيذ المشاريع الخيرية، التي شملت توزيع طرود غذائية، وصيانة منازل متهالكة، وتوفير الكسوة الشتوية، إضافة إلى توفير الفحم الحجري والمدافئ للتخفيف من وطأة الشتاء القارس.

وعبّر الدكتور خالد الخاجة عن شكره الجزيل للمحسنين وداعمي الهيئة، وأكد أن هذه المشاريع تأتي ضمن الجهود المستمرة للتخفيف من معاناة المحتاجين في الدول الباردة.

وقال: «نسعى دائماً لتقديم الدعم العاجل والمستدام للأسر الفقيرة، ونثمّن عطاء المحسنين والمحسنات الذي يسهم في رسم الابتسامة على وجوه الأيتام والمحتاجين، خصوصاً في هذه الدول التي تنخفض فيها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، وتعاني فيها الأسر المتعففة قسوة الشتاء دون سند أو معيل».

وأشار إلى أن هذه الزيارة «تأتي ضمن سلسلة الجولات الميدانية، حيث استطاع الوفد تسويق مشاريع تجاوزت قيمتها سبعة ملايين درهم خلال مدة الزيارة، وبفضل الله ثم عطاء أهل الخير، اكتمل معظمها»، كاشفاً أن الهيئة تخطط لاستكمال جولاتها الميدانية في دول إفريقية عدة مطلع 2025، تمهيداً لحملة رمضان. كما أعرب عن التزام الهيئة بمواصلة رسالتها في مختلف أنحاء العالم، تحقيقاً لرؤيتها في مد يد العون إلى المحتاجين، بغض النظر عن أماكنهم وظروفهم.