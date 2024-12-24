سلوكيات

أكد سائقون انتشار سلوكيات خاطئة على طرق داخلية ورئيسة في إمارة الفجيرة، تتمثل في إلقاء مخلفات من نوافذ السيارات، وقالوا إن هذا التصرف يتعارض مع الجهود التي تبذلها الجهات المعنية للمحافظة على نظافة الطرق، وناشدوا المسؤولين فرض مخالفات على هذا النوع من التصرفات للحد منه، كما دعوا إلى تعزيز التصرفات الإيجابية، من خلال تعليم الأطفال رمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

باعة

أكد مرتادو محطة بترول بمنطقة الدقداقة في رأس الخيمة وجود باعة جائلين يبيعون سلعاً ومنتجات ومواد غذائية، وقالوا إن هذا التصرف ينطوي على عدد من المخالفات، أبرزها تجاهل الشروط الصحية لبيع الأطعمة، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بالمراقبة والمعاقبة.

مراهقون

قال سكان بمنطقة الجرف في عجمان إن شباباً من المراهقين يقودون دراجات نارية غير مرخصة، ومن دون رخص قيادة، على طرقات المنطقة بتهور ورعونة، ما يشكّل خطراً على حياتهم وحياة آخرين، ويتسبب في وقوع حوادث مرورية، وأضافوا أنهم يسيرون بين الأحياء السكنية والطرقات الرئيسة والفرعية، وأن تصرفاتهم الطائشة تزداد في الفترة المسائية.

منتج

قال مستهلكون إن مراكز تسوق تعرض منتجات من الخضراوات على رفوف تحمل ملصقاً كُتبت عليه عبارة «عضوي» أو «organic»، من دون وجود اسم الشركة المنتجة والتفاصيل الأخرى للمنتج، وهو ما يضع المستهلك في شك حول حقيقة كون المنتج عضوياً فعلاً أو غير عضوي، ودعوا الجهات المعنية إلى التأكد من تفاصيل المنتجات المعروضة.