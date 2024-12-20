«بيت الخير» تنفق 9 ملايين درهم لدعم 539 مريضاً   

أوضحت نتائج الإنفاق الخيري لجمعية «بيت الخير»، التي تأكدت حتى نهاية نوفمبر الماضي، أن مشروع «علاج» أنفق تسعة ملايين و119 ألفاً و946 درهماً، استفاد منها 539 مريضاً، بعضهم كان في حاجة ماسّة إلى عملية جراحية عاجلة أو دواء مرتفع الثمن، كما وفّر المشروع الأجهزة الحركية والأطراف الاصطناعية لعدد من أصحاب الهمم، وهو أحد المشاريع التي كانت سبباً في تجديد شهادة «الآيزو» للجمعية للمرة الرابعة عن المسؤولية المجتمعية حتى 2027.

ويسعى مشروع «علاج» لدعم الرعاية الصحية للمستفيدين، بتقديم الخدمات الصحية للمرضى من المواطنين والمقيمين، ممن لا تفي مواردهم بتوفير تكاليف علاجهم، وبشكل خاص الذين لا يغطي التأمين الصحي احتياجاتهم الطبية والعلاجية، ويتم تنفيذه بتعزيز الشراكات الطبية مع المؤسسات الصحية الحكومية والمستشفيات الخاصة المتعاونة، ويتضمن عدداً من المبادرات، أهمها: برنامج «زايد الخير»، وهو برنامج إذاعي بالتعاون مع شبكة «الأولى» الإذاعية، لجمع التبرعات من أجل نجدة مرضى في أمسّ الحاجة إلى عملية جراحية عاجلة أو دواء باهظ الثمن، وبرنامج «تداوي»، بالتعاون مع مستشفى تداوي التخصصي بدبي، على شاشة وإذاعة «نور دبي»، لمساعدة المرضى المحتاجين، وحملات «فزعة» الإلكترونية الأسبوعية على أجهزة الهاتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهدفها جمع التبرعات وحشد الدعم للحالات الحرجة والطارئة، ومبادرة «أنقذ قلباً» بالتعاون مع «دبي الصحية الأكاديمية»، ممثلة بمؤسسة الجليلة لإنقاذ المرضى المصابين بذبحة صدرية تهدد حياتهم، وكذلك مبادرة «أفرحهم» مع مجموعة زليخة الطبية بهدف توفير العلاج الطبي الأساسي للمرضى المحتاجين.