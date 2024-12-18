«دبي الخيرية» تنظّم حفلاً لتكريم فريق برامجها الإذاعية «إعلام الخير»

دبي - الإمارات اليوم

نظّمت جمعية دبي الخيرية حفل تكريم خاصاً لفريقها «إعلام الخير»، الذي يقدّم برنامجيها الإذاعيين «دروب العطاء» عبر إذاعة «نور دبي»، و«زايد الخير» عبر شبكة «الأولى» الإذاعية، تقديراً لجهوده المبذولة في نشر رسالة الجمعية، وإبراز مبادراتها وبرامجها الخيرية.

شهد الحفل، الذي أقيم بمركز المؤتمرات بفندق إنتركونتننتال - دبي فيستفال سيتي، رئيس مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، الدكتور عبدالله محمد بوسناد، والمدير التنفيذي للجمعية، أحمد السويدي.

وتم تسليط الضوء على جهود فريق «إعلام الخير»، الذي حقق إنجازات إنسانية باهرة، شملت بناء 3111 بئراً، و433 مسجداً، وتوفير مساكن لـ238 أسرة فقيرة، و18 مركزاً لتحفيظ القرآن، و683 صهريجاً لسقاية الماء، وعلاج 525 مريضاً، وفك كربة 14 أسرة.

وأعرب السويدي عن شكره لفريق برامج الجمعية الإذاعية «إعلام الخير»، لجهودهم في تعزيز مسيرة دبي الخيرية، والارتقاء برسالتها الإنسانية العالمية، والإسهام في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة تجاه العمل الخيري.

وقال: «فريق (إعلام الخير) بدبي الخيرية أكثر من مجرد مجموعة من الإعلاميين والمتخصصين في فنون العمل الإذاعي، بل هم سفراء لرسالة دبي الخيرية، وأصواتها التي تصل لقلوب الملايين، وبفضل برامجهم المبتكرة وإبداعاتهم المستمرة، حفزوا الجمهور على المشاركة الفاعلة بأعمال الخير، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في حجم التبرعات، كما أسهموا في تغيير النظرة التقليدية للعمل الخيري، وحولوه إلى عمل عصري ومبتكر، يجذب فئات جديدة من المتبرعين والداعمين».

واختتم الحفل بتكريم فريق «إعلام الخير» والداعمين والمؤثرين، تقديراً لما قدموه من دعم واسع في سبيل الارتقاء بمسيرة العمل الخيري بالجمعية.