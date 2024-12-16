«حمدان بن راشد الطبية والتربوية» تدعم الموهوبين وأولياء أمورهم

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن إطلاق ملتقى رعاية الموهبة، وهو حدث تفاعلي يهدف إلى دعم القدرات الإبداعية للطلبة الموهوبين بمشاركة أولياء أمورهم.

ويُعد الملتقى منصة تعليمية فريدة من نوعها، تتيح للطلبة وأسرهم التواصل المباشر مع نخبة من الخبراء والمختصين، بما يسهم في تمكينهم من استثمار قدراتهم الإبداعية والمساهمة في بناء مستقبل مشرق.

ويهدف الملتقى إلى خلق بيئة تعليمية تُعنى بتنمية مهارات التفكير الابتكاري والتواصل الإيجابي، من خلال تنظيم سلسلة من الجلسات التفاعلية بين الطلاب وأولياء الأمور والخبراء.

كما يهدف إلى تعزيز الشراكة بين «مؤسسة حمدان» وأولياء الأمور، عبر توفير منصات حوارية مثمرة تساعد على تعزيز التواصل وتبادل الخبرات، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في تطوير مهارات الطلبة الموهوبين.

وقالت مديرة مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، الدكتورة مريم الغاوي، إن ملتقى رعاية الموهبة يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف المؤسسة في دعم أولياء أمور الطلبة الموهوبين لتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

وأضافت: «ندرك أن رعاية الموهوبين شراكة متكاملة بيننا وبين أولياء الأمور والخبراء، حيث يلعب كل طرف دوراً محورياً في تشكيل مستقبلهم، ومن خلال الملتقى نوفر منصة تعليمية وحوارية تُمكّنهم من تطوير مهاراتهم، وتعزز من دور أولياء أمورهم كشركاء حقيقيين في هذه الرحلة».

وأضافت أن «الملتقى وفّر بيئة تفاعلية تحفّز الطلبة على التفكير الإبداعي، والعمل على تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المستقبل، وتكمن أهمية الملتقى في كونه لا يقتصر على تنمية قدرات الطلبة الموهوبين فقط، بل يركز أيضاً على دور أولياء الأمور في دعم هذه القدرات وصقلها، فهم الشركاء الأساسيون في عملية التنمية، حيث يلعبون دوراً محورياً في توفير بيئة داعمة ومحفزة تساعد أطفالهم على تطوير مهاراتهم نحو مستقبل أفضل».