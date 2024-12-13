22 ألف منتسبة عن بُعد لدورات «إسلامية دبي» حتى الربع الثالث

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إحصاءات المنتسبات للدورات والبرامج المعرفية، والدروس الثقافية الإسلامية، ورياض القرآن الكريم، والأنشطة المجتمعية، بمراكزها الثلاثة في دبي «المزهر الثقافي الإسلامي، وأم الشيف الثقافي الإسلامي، وند الشبا للنساء»، وأشارت إلى تجاوز أعداد المنتسبات عن بُعد 22 ألفاً من داخل دولة الإمارات وخارجها، حتى الربع الثالث من 2024.

وشهدت المراكز إقبالاً غير مسبوق هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الدائرة لتعزيز دور المرأة في المجتمع، ودعم مشاركتها الفعالة في التنمية المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية دبي لتكون مركزاً عالمياً للتطوير الثقافي والإسلامي، حيث تسهم البرامج في تطوير مهارات النساء والفتيات من مختلف الأعمار، بدءاً من الأطفال ووصولاً إلى كبار السن.

وشهد مركز المزهر الثقافي الإسلامي إقبالاً تجاوز 10 آلاف منتسبة، بينما شهد مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي أكثر من 6000 منتسبة، وسجل مركز ند الشبا للنساء أكثر من 6300 منتسبة.

وقالت مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، شيخة سلطان المري: «إن الزيادة الملحوظة في عدد المنتسبات هذا العام تعكس اهتمام المجتمع المتزايد بالتعليم الديني والمعرفي، وحرص الدائرة على توفير جميع السبل والموارد اللازمة لاستقطاب المهتمين بالتعليم الثقافي الإسلامي، سواء كان ذلك من خلال البرامج الحضورية أو عن بُعد، بما يتناسب مع احتياجات مختلف الفئات».

وأضافت المري أن ما نراه من زيادة في عدد المنتسبات يعد تجسيداً لثقة المجتمع بالبرامج المعرفية التي تقدمها الدائرة، ودليلاً على نجاح الجهود في تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء مستقبل مستدام يتسم بالعلم والمعرفة.