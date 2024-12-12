«أم شذى» تعاني سرطان الغدد اللمفاوية وتحتاج إلى علاج بـ 19.4 ألف درهم

أصيبت (أم شذى - فلسطينية - 59 عاماً) بسرطان الغدد اللمفاوية منذ عامين، وخضعت للعلاج الكيماوي بشكل مكثف، وتحسنت حالتها الصحية، لكن منذ أشهر عدة انتكست وهاجمها السرطان بقوة، وتحتاج حالياً إلى جرعات جديدة من العلاج بكُلفة 19 ألفاً و410 دراهم، للسيطرة على حالتها وعدم انتشار السرطان ببقية جسمها، ونظراً إلى الظروف المالية الصعبة لم يتمكن زوجها من تدبير المبلغ ويناشد أهل الخير مد يد العون لمساعدتهم. وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريضة تحتاج إلى علاج كيماوي بشكل عاجل حتى لا تتعرض حياتها للخطر.

وروى زوج المريضة قصتها لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «منذ عامين شعرت زوجتي بحمى شديدة، وفقدان الشهية، وعدم القدرة على التحرك، وأعطيتها مُسكناً ولكن دون جدوى، فأخذتها على الفور إلى أقرب عيادة، وطلب الطبيب إجراء تحاليل دم وفحوص أخرى».

وأضاف: «أثبتت نتيجة الفحوص وجود ورم في الحلق، ما سبّب لها هذه الأعراض، وطلب الطبيب نقلها إلى أقرب مستشفى حكومي للاطمئنان أكثر على حالتها الصحية». وتابع الزوج: «انتقلنا على الفور إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وأخبرنا الطبيب بوجود ورم ضخم في الحلق، وبعد إجراء الفحوص تبين أنه سرطان الغدد اللمفاوية». وأضاف: «طلب الطبيب بدء جلسات العلاج الكيماوي فوراً حتى لا ينتشر المرض في بقية أعضاء جسمها، وبالفعل خضعت للعلاج الكيماوي في المستشفى، وبعدها بفترة تحسنت حالتها الصحية».

وقال: «فوجئنا منذ أشهر عدة بإصابتها من جديد بالسرطان بشكل أخطر، وتأكدت حاجتها إلى علاج كيماوي من نوع خاص في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بكُلفة إجمالية 19 ألفاً و410 دراهم».

وأوضح أن زوجته ليس لديها بطاقة تأمين صحي لتغطية تكاليف علاجها، وأشار إلى أنها كانت تعتمد سابقاً على بعض المساعدات المالية من أصدقاء وفاعلي خير.

ولفت الزوج إلى أنه المعيل الوحيد لأسرته التي تتكون من خمسة أفراد، كما أنه يعمل بإحدى الجهات الخاصة براتب 10 آلاف درهم، يدفع 2500 درهم منه للإيجار، والمبلغ المتبقي يذهب لمتطلبات الحياة اليومية، ويناشد أهل الخير مساعدته على تدبير كُلفة العلاج حتى لا ينهي المرض حياة زوجته.

زوج المريضة:

. لديّ أسرة مكونة من 5 أفراد، وراتبي 10 آلاف درهم، أدفع منه 2500 درهم للإيجار، والمتبقي لمتطلبات الحياة اليومية.