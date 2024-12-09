متبرع يسدّد 40.3 ألف درهم متأخرات إيجارية لـ «أبومحسن»

تكفل متبرع بسداد 40 ألفاً و329 درهماً متأخرات إيجارية لـ(أبومحسن)، بعدما أجبرته ظروفه الصحية على ترك العمل، ويواجه حكماً تنفيذياً بسداد المبلغ للمالك.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، من أجل تحويل مبلغ التبرع إلى الجهة المستفيدة.

وأعرب (أبومحسن) عن سعادته وشكره العميق للمتبرع الذي فرّج كربة أسرته، وأدخل الفرحة على أبنائه، ووقف معه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وأشار إلى أن هذا التبرع ليس غريباً على شعب الإمارات، المعروف بكرمه ودعمه للمحتاجين.

وروى (أبومحسن) قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «كنت أعيش بوتيرة طبيعية، ولم أعانِ أي ضائقة مالية، وقبل ثلاث سنوات بدأت الظروف الصعبة تتوالى شيئاً فشيئاً، وتراكمت الديون، وثقُلت المستلزمات المالية على كاهلي، وأصبحت عاجزاً عن تدبير أمور حياتي والمستلزمات المعيشية، ومنها إيجار المسكن، وهنا بدأت مطالبة مالك الشقة التي أقطنها بسداد المتأخرات الإيجارية التي تراكمت حتى بلغت 40 ألفاً و329 درهماً».

وأضاف: «أعطاني المالك مهلة، لكن ظروفي لم تسمح بسداد المتأخرات الإيجارية، وبعد صبره الطويل قدم بلاغاً ضدي، وتحوّل إلى قضية، وصدر فيها حكم تنفيذي بسداد مبلغ الإيجار، وحاولت تجميع المبلغ من الأهل والأصدقاء، لكن من دون جدوى، في ظل أن معظمهم لديه مستلزمات حياتية، بعدها طرقت أبواب جمعيات ومؤسسات خيرية، ولكن لم أوفق في الحصول على رد».

وأوضح أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته المكونة من ثلاثة أبناء، أكبرهم 12 عاماً وأصغرهم سبع سنوات، وأشار إلى أنه حصل أخيراً على وظيفة أخرى في إحدى الجهات الخاصة، براتب لا يتعدى 6450 درهماً، يذهب لمستلزمات الحياة ومصروفات الأسرة، وحاول مرات عدة عمل تسوية مع المالك في مبلغ القضية، لكنه رفض وأصرّ على سداد المبلغ كاملاً، والمشكلة أن ظروفه لا تسمح بذلك.

«أبومحسن»:

. هذا التبرع ليس غريباً على شعب الإمارات، المعروف بكرمه ودعمه للمحتاجين.