«أبومصطفى» يحتاج إلى 37 ألف درهم متأخرات إيجارية

يعاني (أبومصطفى) ظروفاً مالية صعبة أعجزته عن سداد 37 ألف درهم متأخرات إيجارية للمسكن الذي يقطنه مع أفراد أسرته في إمارة أبوظبي، بعد أن رفع صاحب المنزل دعوى قضائية يطالبه فيها بسداد المبلغ المطلوب بالكامل.

وفقد (أبومصطفى) وظيفته في يونيو 2023، وكانت مصدر الدخل الوحيد لأفراد أسرته المكونة من زوجة (ربة منزل) وأربعة أبناء، وعمل (أبومصطفى) في قطاعات حكومية وخاصة أكثر من 20 عاماً، وكان يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 14 ألف درهم، استطاع من خلاله توفير حياة كريمة لعائلته.

وقال (أبومصطفى) لـ«الإمارات اليوم» إن حالته المالية انقلبت رأساً على عقب، بعد أن أعادت جهة عمله السابقة هيكلة القطاع، وقلّصت رواتب بعض الموظفين، واستغنت عن آخرين، وكان ضمن الذين تم الاستغناء عن خدماتهم في العمل، ومنذ ذلك الوقت أصبح بلا مصدر دخل، وبدأت الديون والالتزامات والمسؤوليات تتراكم على عاتقه.

وأضاف: «في يونيو من العام الماضي، طلبت من مالك المسكن منحي فرصة لتوفير ولو جزءاً بسيطاً من المتأخرات الإيجارية التي بلغت 37 ألف درهم، بعد أن شرحت له الظروف التي أواجهها، لكنه أصرّ على سداد المبلغ بالكامل، وبعدها رفع عليّ قضية إيجارية في المحكمة، وفي حال لم أسدّد هذه المتأخرات فسيتم إخراجي من المسكن».

وتابع: «بسبب الظروف الصعبة التي أمر بها، تمكنت من الحصول على بعض المساعدات الغذائية والعينية التي تقدمها الجمعيات الخيرية في الدولة، ومن بعض الأصدقاء، وبالكاد تلبي متطلبات حياتنا من مأكل ومشرب، ولكن لا يمكننا تدبير أي مبالغ إضافية»، وأوضح أنه لم يقف مكتوف اليدين، حيث سعى جاهداً للبحث عن أي فرصة عمل جديدة، أو أي مصدر للدخل، أو الحصول على مساعدة من أي جهة، ليتمكن من سداد مبلغ الإيجار المتراكم عليه، وإعادة البسمة إلى أفراد أسرته، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

وناشد (أبومصطفى) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير مبلغ 37 ألف درهم قيمة المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليه، حتى تنتهي القضية الإيجارية المرفوعة عليه.

. «أبومصطفى» فقد وظيفته في يونيو 2023، وكانت مصدر الدخل الوحيد لأفراد أسرته.