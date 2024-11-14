«أبوعبدالله» يحتاج إلى 17 ألف درهم متأخرات إيجارية

يواجه (أبوعبدالله) ظروفاً مالية صعبة حالت دون سداده متأخرات إيجارية بمبلغ 17 ألف درهم، ما دفع صاحب المنزل إلى رفع قضية إيجارية ضده، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون ومساعدته على سداد المتأخرات الإيجارية.

وفقد «(أبوعبدالله) عمله بإحدى الشركات الخاصة منذ ثلاث سنوات، حيث كان يعمل براتب 9000 درهم، ومنذ ذلك الوقت بدأت المشكلات والديون تقع على عاتقه، وحدث في تلك الفترة مرض لزوجته واحتاجت إلى إجراء عملية عاجلة، حيث حصل على قرض من البنك لعلاجها.

وقال (أبوعبدالله) لـ«الإمارات اليوم»: «ساءت حالتي المالية جداً بعدما فقدت وظيفتي، وعانيت ضائقة مالية كبيرة، ومنذ عام حصلت على عمل بإحدى الجهات الخاصة براتب 4400 درهم، أسدد منه للبنك 2000 درهم، وبقية راتبي لمتطلبات حياة الأسرة اليومية، وبسبب ظروفي المالية عجزت عن سداد المتأخرات الإيجارية للمنزل».

وتابع (أبوعبدالله): «طلبت من صاحب المنزل النظر لحالتي المالية، إذ أعطاني مهلة ستة أشهر للسداد، ولم أتمكن من تدبير المبلغ، بعدها رفع عليّ قضية إيجارية، مطالباً بسداد 17 ألف درهم».

وأكمل (أبوعبدالله): «لديّ أسرة مكونة من خمسة أفراد، وحالياً أقف عاجزاً عن تدبير مبلغ المتأخرات الإيجارية بسبب سوء وضعي المالي، وأناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على تدبير مبلغ الإيجار».

. «أبوعبدالله» يعول أسرة مكونة من خمسة أفراد، وراتبه لا يكاد يفي بمتطلباتهم اليومية.