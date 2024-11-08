مليون درهم من «دبي الإسلامي» لـ «الفجيرة الخيرية»

تلقّت جمعية الفجيرة الخيرية تبرعاً بقيمة مليون درهم من بنك دبي الإسلامي ضمن حملة

«بالعلم نرتقي»، التي أطلقها البنك وتهدف إلى بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتمكيناً من خلال التعليم، كما تشمل أهدافها توفير فرص تعليم عالية، حيث تولي المبادرة اهتماماً خاصاً لدعم الطلبة من ذوي الدخل المحدود.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، سعيد بن محمد الرقباني، عن جزيل الشكر وبالغ التقدير لبنك دبي الإسلامي، مؤكداً أن البنك يعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين الذين يدعمون مسيرة جمعية الفجيرة الخيرية وبرامجها الخيرية والإنسانية، مثمناً كل صور الرعاية والدعم التي يقوم بها بنك دبي الإسلامي لدعم ورعاية الجهات والمؤسسات الخيرية داخل الدولة.