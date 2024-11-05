«الشؤون الإسلامية» و«التربية» تطلقان مبادرة «مصلى مدرستنا»

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مبادرة «مصلى مدرستنا» التي تستهدف تنشيط دور المصليات المدرسية، من خلال إعمارها بالفعاليات الثقافية والمحاضرات الدينية، التي ترسخ في نفوس الطلبة القيم السمحة وتعزز فيهم القيم الوطنية والمجتمعية.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، إن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم لتحقيق الأهداف المشتركة التي تستهدف ترسيخ القيم السمحة في نفوس الأجيال وطلاب المدارس وتعزيز الجانبين المعرفي والتوعوي لديهم، من خلال تهيئة البيئة المثالية التي تسهم في تنمية أفكارهم وتمكينهم من فهم تعاليم ديننا وقيمنا، والمحافظة على تراثنا وعاداتنا المتوارثة في حسن الخلق واحترام الغير ونشر السلام والطمأنينة التي تعكس تسامحنا وتعايشنا مع الآخر.

وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع يسهم في تمكين ثوابت الدين الحنيف والفطرة السليمة في نفوس الطلبة، وربط الشباب بالقدوات الوطنية والأخلاقية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، وإعلاء قيم التسامح والرحمة في نفوس الطلبة، كما يساعد في انتقاء المواهب الطلابية في مجال الخطاب الديني وتوجيهها وتنميتها، ما يضمن استثمارها مستقبلاً في خدمة الوطن، وتنمية حس المسؤولية فيهم وبيان دور كل فردٍ في بناء المجتمع ومحافظته على الأخلاق والقيم.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد القاسم، أن المبادرة تتكامل مع جهود الوزارة الرامية إلى ترسيخ القيم الدينية السمحة لدى الطلبة. وتأتي في سياق حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع الشركاء كافة في الدولة لتعزيز مسيرة الطلبة التربوية والمعرفية وفق أفضل المعايير.