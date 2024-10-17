متبرعة تسدد 18.9 ألف درهم كُلفة علاج «فرح»

تكفلت متبرعة بسداد 18 ألفاً و952 درهماً لعلاج المريضة «فرح»، التي تعاني نقصاً في صفائح الدم، وتحتاج إلى أدوية وعلاجات من نوع خاص، ومتابعات طبية لمدة عام، في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، وذلك بعد مناشدتها أهل الخير مساعدتها لتسديد كُلفة علاجها، نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها أسرتها.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريضة في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وبعد تكفل المتبرعة بسداد المبلغ، أعرب أخو المريضة «فرح» عن سعادته، وشكره العميق للمتبرعة، لوقفتها مع معاناة أخته في ظل الظروف التي يمرون بها، مشيراً إلى أن هذا التبرع أفرحهم كثيراً.

وكانت «الإمارات اليوم» قد نشرت (الإثنين) قصة معاناة (فرح-عراقية- 37 عاماً) منذ سنة ونصف السنة، نقصاً في صفائح الدم، وكانت تحتاج إلى أدوية وعلاجات من نوع خاص، ومتابعات طبية لمدة عام، وتبلغ كُلفة علاجها بالكامل 18 ألفاً و952 درهماً، في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، وتعجز أسرة المريضة عن تدبير كُلفة علاجها، فالمعيل الوحيد لأسرتها هو الأخ، وراتبه بالكاد يلبي متطلبات حياتهم اليومية.

وأكدت التقارير الطبية الصادرة عن «شخبوط الطبية»، والتي حصلت عليها «الإمارات اليوم»، أن «المريضة جاءت إلى المستشفى تعاني إصابة بنزيف حاد في اللثة، ما استدعى حجزها لمدة يومين في المستشفى، لتلقي العلاجات اللازمة، والسيطرة على النزيف، وتم إجراء فحوص لها، بيّنت أنها مصابة بخلل في عمل صفائح الدم، وتحتاج إلى علاج بأدوية من نوع خاص، ومتابعات طبية بشكل دوري لمدة عام، وتبلغ كُلفة علاجها 18 ألفاً و952 درهماً».

وسبق أن روى أخو المريضة «فرح» لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة أخته مع المرض، قائلاً: «منذ عام ونصف العام لاحظت أختي ظهور كدمات غامقة على جسمها، عندما تتعرض لأي إصابة بسيطة، وعند تعرضها لجرح صغير تصاب بنزيف مستمر لا يتوقف لفترة».

وأضاف: «اصطحبتها إلى إحدى العيادات الخاصة، وتم إجراء فحوص وتحاليل للدم لها».

وأضاف: «بيّنت نتيجة الفحص أن أختي تعاني خللاً في عمل صفائح الدم، وتحتاج إلى متابعات طبية وإبر وأدوية من نوع خاص لمدة عام، وتبلغ كُلفة علاجها 18 ألفاً و952 درهماً، وللأسف ليس لديها بطاقة تأمين صحي تغطي كُلفة علاجها».