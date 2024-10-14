«فرح» تحتاج 18.9 ألف درهم كُلفة إبر وأدوية خاصة لمدة عام

يهدد نقص في صفائح الدم حياة «فرح» (عراقية - 37 عاماً) منذ سنة ونصف، وحالياً المريضة بحاجة إلى أدوية وعلاجات من نوع خاص، ومتابعات طبية لمدة عام، وتبلغ تكاليف علاجها بالكامل 18 ألفاً و952 درهماً، في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، وتعجز أسرة المريضة عن تدبير تكاليف علاجها، فالمعيل الوحيد لأسرتها هو أخوها، وراتبه بالكاد يلبي متطلبات حياتهم اليومية.

وأكدت التقارير الطبية الصادرة عن «شخبوط الطبية»، والتي حصلت عليها «الإمارات اليوم»، أن «المريضة جاءت إلى المستشفى تعاني إصابتها بنزيف حاد في اللثة، ما استدعى حجزها لمدة يومين في المستشفى، لتلقي العلاجات اللازمة والسيطرة على النزيف، وتم إجراء فحوص لها، بيّنت أنها مصابة بخلل في عمل صفائح الدم، وحالياً المريضة تحتاج إلى علاج بأدوية من نوع خاص، ومتابعات طبية بشكل دوري لمدة عام، وتبلغ كلفة علاجها 18 ألفاً و952 درهماً».

ويروي أخو المريضة «فرح» لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة أخته مع المرض، قائلاً: «منذ عام ونصف العام لاحظت أختي ظهور كدمات غامقة على جسمها، عندما تتعرض لأي إصابة بسيطة، وعند تعرضها لجرح صغير تصاب بنزيف مستمر لا يتوقف لفترة، عندها أخذتها إلى الطبيب للاطمئنان على وضعها الصحي».

وأضاف: «اصطحبتها إلى إحدى العيادات الخاصة، وتم إجراء فحوص وتحاليل للدم، وقالت لنا الطبيبة إن الأمر طبيعي، ولديها نقص في الفيتامينات، ووصفت لها بعض الأدوية والفيتامينات».

وتابع: «منذ شهر شعرت أختي بألم شديد في أحد أضراسها، فأخذتها إلى عيادة الأسنان، وتم خلع الضرس، وأعطانا الطبيب بعض المضادات ومسكنات للألم، ولكن أختي أصيبت بنزيف في اللثة بشكل مستمر، فأخذتها على الفور إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط، حيث احتجزت ليومين لإجراء الفحوص والتحاليل».

وقال الأخ: «بعد ظهور النتيجة تم تحويل أختي إلى قسم أمراض الدم والأورام، وقابلها الطبيب المختص، وشك في احتمال وجود نقص في صفائح الدم، وطلب إجراء تحليل خاص للدم، لتشخيص حالتها بدقة».

وأضاف: «بينت نتيجة الفحص أن أختي لديها خلل في عمل صفائح الدم، وتحتاج إلى متابعات طبية وإبر وأدوية من نوع خاص لمدة عام، وتبلغ كلفة علاجها 18 ألفاً و952 درهماً، وللأسف ليس لديها بطاقة تأمين صحي يغطي تكاليف علاجها».

وتابع «أنا وأفراد أسرتي لا نستطيع دفع تكاليف العلاج، حيث إنني المعيل الوحيد للأسرة، وأعمل في إحدى الجهات الحكومية في أبوظبي، براتب 8000 درهم، أدفع منه 2000 للإيجار، والمتبقي من راتبي بالكاد يلبي احتياجاتنا اليومية».

وناشد أخو المريضة أهل الخير مساعدتهم على دفع تكاليف الإبر والأدوية الخاصة التي تحتاجها أخته.

أعراض نقص صفائح الدم

• سهولة الكدمات أو زيادتها.

• النزف السطحي داخل الجلد، الذي يظهر في شكل طفح جلدي من بقع أرجوانية تميل إلى الاحمرار بحجم النقاط (الحَبَر)، تظهر دوماً على الأجزاء السفلى من الساقين.

• نزيف الجروح لفترات طويلة.

• النزيف من اللثة أو الأنف.

• المريضة أصيبت بنزيف حاد في اللثة، استدعى حجزها يومين في «شخبوط الطبية» لتلقي العلاجات اللازمة.