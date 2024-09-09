متبرع يسدد 24.2 ألف درهم كُلفة العملية الجراحية لـ «نجاة»

تكفل متبرع بسداد 24 ألفاً و214 درهماً لعلاج المريضة (نجاة)، التي تعاني ورماً في الأذن اليمنى يهدد حياتها منذ أشهر عدة، وذلك بعد أن قصدت إحدى العيادات الخاصة في أبوظبي، للكشف عن تورم في الأذن أخذ في النمو، يصاحبه ألم في بعض الأحيان، وتم إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة، التي بيّنت إصابتها بالتهاب، وتم صرف مضادات حيوية وأدوية مسكنة لعلاجه، إلا أن حالتها الصحية لم تتحسن، وأخذت في التدهور، وتم على إثرها نقلها إلى مستشفى الزهراء في دبي، حيث أجريت لها الفحوص والتحاليل، التي أكدت إصابتها بورم في الأذن اليمنى، إضافة إلى وجود ورم آخر في الأذن اليسرى، الأمر الذي استدعى الحاجة إلى إجراء جراحة، لاستئصال الورم، وتم نقل عينة منه إلى المختبر، لفحصها والتأكد من نوعه، وإن كان حميداً أم خبيثاً، ليتم بعده التدخل الجراحي.

وتبلغ كُلفة العملية الجراحية للمريضة 24 ألفاً و214 درهماً، إذ إنها لا تملك بطاقة تأمين صحي، ووضعها المادي لا يسمح بتدبير الكُلفة، وعليه ناشدت أصحاب الأيادي البيضاء إعانتها في سداد كُلفة العملية الجراحية، لإنقاذ حياتها قبل فوات الأوان.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريضة بمستشفى الزهراء، لإجراء العملية بأسرع وقت ممكن.

وأعربت أخت المريضة عن شكرها العميق للمتبرع لاستجابته السريعة ووقفته الكريمة، في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، مؤكدة أن «هذا التبرع ليس غريباً على شعب دولة الإمارات المحب والمسارع لعمل الخير».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ الخامس من الشهر الجاري قصة معاناة المريضة (نجاة)، التي تعاني ورماً في الأذن اليمنى، وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، تبلغ كُلفتها 24 ألفاً و214 درهماً، إذ إنها لا تملك بطاقة تأمين صحي، ووضعها المادي لا يسمح بتدبير الكُلفة، ما دفعها لمناشدة أصحاب الأيادي البيضاء إعانتها في سداد كُلفة العملية الجراحية، لإنقاذ حياتها قبل فوات الأوان.

وسبق أن أكدت التقارير الطبية التي حصلت عليها «الإمارات اليوم» من مستشفى الزهراء الخاص بدبي، أن «المريضة التي تبلغ من العمر 35 عاماً، أصيبت بورم ضخم في الأذن منذ أشهر عدة، وتم علاجها بالأدوية، لكن دون جدوى، وحالياً تحتاج إلى إجراء عملية لاستئصال الورم، وترميم الأذن، ونقل الورم للمختبر، للتأكد من أنه ليس ورماً سرطانياً، وتبلغ كُلفة العملية في المستشفى 24 ألفاً و214 درهماً، وفي حال التأخر في إجراء العملية ستتعرض حياتها للخطر».

وسبق أن روت أخت المريضة (نجاة)، لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة أختها مع الورم في الأذن اليمنى، وقد تمت ملاحظة وجود ورم في أذنها اليسرى كذلك، وناشدت أصحاب الأيادي البيضاء مساعدة أختها (نجاة).

أخت المريضة:

الاستجابة السريعة والتبرع ليسا غريبين على شعب الإمارات المحب والمسارع لعمل الخير.