«نجاة» تحتاج إلى 24.2 ألف درهم كُلفة عملية جراحية

يهدد ورم في الأذن اليمنى حياة المريضة (نجاة-35 عاماً) منذ أشهر عدة، وذلك بعد أن قصدت إحدى العيادات الخاصة في أبوظبي، للكشف عن تورم أخذ في النمو، يصاحبه ألم في بعض الأحيان، وتم إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة، والتي بيّنت إصابتها بالتهاب، وتم صرف مضادات حيوية وأدوية مسكنة لعلاجه، إلا أن حالتها الصحية لم تتحسن.

تدهورت حالة (نجاة) وتم على إثرها نقلها إلى مستشفى الزهراء في دبي، وأجريت لها الفحوص والتحاليل، التي أكدت إصابتها بورم في الأذن اليمنى، إضافة إلى وجود ورم آخر في الأذن اليسرى، الأمر الذي استدعى الحاجة إلى إجراء جراحة، لاستئصال الورم، وتم نقل عينة منه إلى المختبر، لفحصها والتأكد من نوعه وما إذا كان حميداً أو خبيثاً، وسيتم بعدها علاجه جراحياً في المستشفى.

وتبلغ كُلفة العملية الجراحية للمريضة 24 ألفاً و214 درهماً، إذ إنها لا تملك بطاقة تأمين صحي، ووضعها المادي لا يسمح بتدبير الكُلفة، وعليه تناشد أصحاب الأيادي البيضاء إعانتها في سداد كُلفة العملية الجراحية، لإنقاذ حياتها قبل فوات الأوان.

وأكدت التقارير الطبية التي حصلت عليها «الإمارات اليوم» من مستشفى الزهراء الخاص بدبي، «أن المريضة التي تبلغ من العمر (35 عاماً)، أصيبت بورم ضخم في الأذن منذ أشهر عدة، وقد تم علاجها بالأدوية، لكن دون جدوى، وحالياً تحتاج إلى إجراء عملية لاستئصال الورم، وترميم للأذن، ونقل الورم للمختبر، للتأكد من أنه ليس ورماً سرطانياً، وتبلغ كُلفة العملية في المستشفى 24 ألفاً و214 درهماً، وفي حال التأخر بإجراء العملية ستتعرض حياتها للخطر».

وتروي أخت المريضة (نجاة)، «للإمارات اليوم» قصة معاناة أختها مع المرض، قائلة: «قبل سبعة أشهر شعرت أختي بوجود تورم في أذنها اليمنى، وألم عند ملامستها، وكانت تشعر بالحمى وألم فيها، فقمت باصطحابها إلى أقرب عيادة خاصة».

وأضافت: «وصلنا إلى العيادة، وعند مقابلة الطبيبة أخبرتني بضرورة إجراء فحوص وتحاليل، للتعرف إلى سبب الارتفاع الشديد في حرارتها، وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية، وإعطاؤها بعض المضادات والمسكنات، وتحسنت حالتها الصحية قليلاً، ونصحتني الطبيبة بعرض أختي على طبيب أسنان».

وتابعت: «بعد أسبوع عاودت الأعراض في الظهور على أختي مع ارتفاع شديد في الحرارة، وكبر حجم الورم في الأذن اليمنى، وتمت ملاحظة وجود ورم في أذنها اليسرى، ونصحتني إحدى صديقاتي بأخذ أختي إلى مستشفى الزهراء الخاص في دبي، لعرضها على طبيب متخصص لفحص حالتها».

وقالت: «اتصلت بالمستشفى، وأخذنا موعداً مع الطبيب الذي عرضنا عليه جميع التقارير والفحوص والأشعة السابقة، وطلب منها إعادتها وبيّنت النتائج إصابة أختي بورم في الأذن اليمنى، وأكد ضرورة إجراء عملية مستعجلة لاستئصاله وترميم الأذن، وأخذ عينة من الورم، للتأكد من أنه ليس ورماً سرطانياً».

وأضافت: «تبلغ كُلفة علاج أختي في المستشفى 24 ألفاً و214 درهماً، ووضعنا المادي لا يسمح بتدبير المبلغ، حيث إنني وأختي عاطلتان عن العمل منذ عامين، ونحصل على مساعدة مالية من إحدى الصديقات، قدرها 1500 درهم بالكاد تلبي متطلباتنا من مأكل ومشرب»، مناشدة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتهما لتوفير كُلفة العلاج.

• المريضة بحاجة إلى استئصال الورم، وإرسال عينة منه إلى المختبر، لفحصها والتأكد من أنه ليس ورماً خبيثاً.