«أبوعامر» يحتاج إلى 27.9 ألف درهم كُلفة أدوية لمدة 6 أشهر

يعاني «أبوعامر» (خليجي - 71 عاماً)، مشكلات صحية في القلب والرئتين، إضافة إلى السكري وارتفاع الضغط والكوليسترول، ويحتاج إلى أدوية لمدة ستة أشهر كُلفتها 27 ألفاً و994 درهماً، لكن ليس لديه بطاقة تأمين صحي، وإمكانات أسرته المالية لا تسمح له بتأمين المبلغ، لذا ناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته لسداد كُلفة علاجه.

وأكد التقرير الطبي الصادر من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن «المريض تم إدخاله منذ فترة إلى قسم الطوارئ، نتيجة معاناته ضيقاً شديداً في التنفس، وتم إجراء فحوص له بيّنت أن لديه مشكلات في الجهاز التنفسي، ومكث في المستشفى 10 أيام تحت الملاحظة الطبية إلى أن تحسنت حالته».

وأضاف التقرير أن المريض كان لديه في السابق مشكلات صحية في القلب، إضافة إلى أنه يعاني إصابته بالسكري، وارتفاع الضغط والكوليسترول، ما تسبب في تدهور حالته، ويحتاج إلى أدوية من نوع خاص لمدة ستة أشهر، كُلفتها 27 ألفاً و994 درهماً.

وروى ابن المريض لـ«الإمارات اليوم»، قصة معاناة والده مع المرض، قائلاً: «يعاني والدي منذ سنوات عدة ألماً مستمراً في الصدر، ويشعر بالتعب عند أداء أي عمل، ونصحته أختي الكبيرة بالذهاب إلى المستشفى، لإجراء بعض الفحوص، والاطمئنان على وضعه الصحي، حيث ذهب إلى إحدى العيادات القريبة، وطلب منه الطبيب إجراء بعض الفحوص والأشعة».

وقال: «أظهرت نتيجة الأشعة أن والدي يعاني مشكلات في الجهاز التنفسي والقلب، أدت إلى شعوره بضيق دائم في التنفس، والتعب، وأعطاه الطبيب أدوية وبخاخات للتنفس، ونصحه بالمراجعات الطبية، وعدم بذل أي جهد قد يؤثر في صحته».

وأضاف: «منذ فترة أصيب والدي بضيق شديد في التنفس، وتم نقله على الفور إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعند وصوله إلى قسم الطوارئ أغمي عليه، وبعد إنعاشه وإجراء الفحوص والأشعة له، تبين أنه يعاني اضطراباً في جهاز التنفس وضعفاً في دقات القلب، بسبب عدم التزامه بأخذ الأدوية بشكل مستمر، وقرر الطبيب حجز والدي بالمستشفى، ووضعه تحت الملاحظة الطبية».

وتابع ابن المريض: «تحسنت حالة والدي الصحية، وسمح لنا الطبيب بالخروج من المستشفى، وكتب له بعض الأدوية والعلاجات الخاصة لمدة ستة أشهر، تبلغ كُلفتها 27 ألفاً و994 درهماً».

وأوضح أن ظروف الأسرة المالية لا تسمح بتدبير المبلغ، وهو المعيل الوحيد لأسرته المكونة من ثلاثة أفراد، إضافة إلى إعالته لأمه وأبيه وأخته، ويعمل بإحدى الجهات الحكومية براتب 10 آلاف درهم، يدفع منه إيجار الشقة، و1200 درهم للأقساط البنكية، وما تبقى من الراتب لا يكاد يلبي متطلبات الحياة اليومية.

وقال إنه عاجز عن تدبير كُلفة علاج والده، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على توفير كُلفة العلاج لوالده.

• المريض ليس لديه بطاقة تأمين صحي، وإمكانات أسرته المالية لا تسمح لهم بتأمين مبلغ علاجه.