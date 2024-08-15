«أبوعبدالرحمن» يعجز عن سداد 25 ألف درهم متأخرات إيجارية

يمر «أبوعبدالرحمن» بظروف مالية صعبة عجز بسببها عن سداد 25 ألف درهم متأخرات إيجار المنزل الذي يقطن فيه، إضافة إلى مطالبات عدة على عاتقه، حيث تراكمت عليه التزامات مالية منذ عامين، رغم محاولاته وطلبه المساعدة من الأهل والأصدقاء لكن دون جدوى، وأقام صاحب المنزل أخيراً دعوى قضائية بحقه يطالبه فيها بسداد المبلغ المطلوب.

وفقد «أبوعبدالرحمن» عمله منذ عامين، حيث كان يعمل مندوباً في تخليص المعاملات، وكان يتقاضى راتباً بنحو 12 ألف درهم، لكن نتيجة خسارة الشركة التي يعمل فيها تم إنهاء خدمات جميع الموظفين، بسبب عجز صاحبها عن سداد الرواتب، ومنذ ذلك الوقت أصبح من دون أي مصدر للدخل، وبدأت كثير من المشكلات والديون تتراكم عليه.

وقال «أبوعبدالرحمن» لـ«الإمارات اليوم»، إن حالته المالية ساءت جداً بعد أن فقد وظيفته التي كانت تؤمن له وأسرته تدبير أمور حياتهم بسهولة، والآن يمر بضائقة مالية كبيرة عجز بسببها عن سداد التراكمات الإيجارية للمنزل.

وتابع: «طلبت من صاحب المنزل أن يتفهم ظروفي، ويعطيني مهلة ستة أشهر لتدبير المبلغ فوافق، لكن للأسف لم أتمكن خلال المهلة من تدبير أي جزء من المبلغ، وبعدها رفع عليّ قضية إيجارية في المحكمة، وفي حال لم أسدّد هذه المتأخرات فسيتم إخلائي من المسكن وأخاف أن تتشرد أسرتي».

وأكمل «أبوعبدالرحمن» قصة معاناته قائلاً: «كنت أعمل مندوباً في إحدى الشركات بإمارة رأس الخيمة، وكنت أتقاضى نحو 12 ألف درهم شهرياً، لكن بسبب تعرض صاحب الشركة لخسارة وإعلان إفلاسه، تم إنهاء خدمات جميع الموظفين لديه، ومن هنا بدأت معاناتنا فتراكمت على عاتقي العديد من الالتزامات المالية، وحالياً مطالب بسداد 25 ألف درهم متأخرات إيجار المنزل الذي نسكن فيه، ولا أعرف كيفية الخروج من هذا المأزق».

وتابع: «لدي أسرة مكونة من ثمانية أفراد وأنا معيلهم الوحيد ومن دون عمل، وأعتمد حالياً على بعض المساعدات التي يقدمها لي الأصدقاء وبالكاد تلبي متطلبات حياتنا من مأكل ومشرب، ولا يمكننا تدبير أي مبالغ إضافية بسبب سوء وضعي المالي».

وأضاف أنه قام بمحاولات مستميتة للبحث عن أي عمل أو أي مصدر للدخل، أو الحصول على مساعدة من أي جهة ليتمكن من سداد مبلغ الإيجار المتراكم لكن دون جدوى.

وناشد «أبوعبدالرحمن» أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير مبلغ 25 ألف درهم قيمة المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليه، كي يتم إنهاء القضية الإيجارية المرفوعة عليه.

• صاحب المنزل رفع قضية إيجارية على «أبوعبدالرحمن» مطالباً بسداد المبلغ أو إخلاء المسكن.