«أم مريم» تحتاج 27.3 ألف درهم كلفة جهاز للتنفس وأدوية

تعاني (أم مريم)، (تونسية 71 عاماً)، مرض السكري منذ سنوات عدة، بالإضافة إلى ارتفاع في ضغط الدم والكوليسترول، وظهرت لديها مشكلات صحية في القلب والرئة، وتحتاج حالياً إلى جهاز خاص للتنفس وأدوية، وتبلغ كلفة علاجها 27 ألفاً و355 درهماً، لكن إمكانات أسرتها المالية والظروف الصعبة التي تمر بها، لا تسمح لها بتدبير المبلغ، لذا تناشد ابنة المريضة أهل الخير مساعدتهم على تدبير كلفة جهاز التنفس والأدوية التي تحتاج إليها، لإنقاذ حياتها.

وأفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن «المريضة تعاني مشكلات مزمنة بالقلب والرئتين، ما سبب لها ضيقاً شديداً في التنفس، وارتفاعاً في ضغط الدم والكوليسترول والسكري، ونصحها الأطباء بضرورة الالتزام بتناول الأدوية، واستخدام جهاز التنفس بشكل دائم.

والمريضة بحاجة إلى الدعم المالي، لأن ابنتها هي المعيلة لها، ولا تستطيع توفير كلفة جهاز التنفس الخاص لوالدتها، والأدوية التي تحتاج إليها، والبالغة 27 ألفاً و355 درهماً».

وتروي ابنة المريضة (أم مريم) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة والدتها مع المرض، قائلة: «الحالة الصحية لوالدتي تدهورت كثيراً منذ سنوات عدة، إذ أصيبت بفقدان الشهية، وعدم قدرتها على القيام بأي عمل، وقد اصطحبتها إلى أقرب عيادة لنا، وعند مقابلتنا للطبيبة، أخبرتها بالأعراض التي تعانيها والدتي، فطلبت إجراء فحوص لها، وبيّنت نتائجها أنها تعاني ارتفاعاً في نسبة السكري بالدم، يتطلب أخذ أدوية للسيطرة على المرض، واتباع نظام غذائي خاص لمرضى السكري».

وأضافت «إصابة والدتي بمرض السكري، أدى إلى إصابتها بالعديد من الأمراض المزمنة، منها ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وظهرت لديها مشاكل صحية في القلب والرئتين، ما أدى إلى معاناتها ضيقاً في التنفس بشكل دائم، وعدم قدرتها على ممارسة حياتها أو النوم بشكل طبيعي، وأصبحت بحاجة إلى تناول الأدوية بشكل منتظم، وجهاز خاص للتنفس، وعدم استخدامها الجهاز سيسبب لها مضاعفات، تشكل خطورة على حياتها».

وتابعت «تبلغ كلفة الجهاز الخاص بالتنفس والأدوية (27 ألفاً و355 درهماً)، وأنا عاجزة تماماً عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من كلفة علاج والدتي، وأنا المعيلة الوحيدة لأسرتي التي تتكون من خمسة أفراد، وأعمل بإحدى الجهات الخاصة، براتب 10 آلاف درهم، ادفع منه 2000 درهم للإيجار، وباقي المبلغ بالكاد يلبي متطلبات الحياة اليومية». وناشدت ابنة المريضة (أم مريم) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مد يد العون ومساعدتها على تدبير كلفة جهاز التنفس الخاص بوالدتها والأدوية، للتخفيف من معاناتها، وإنقاذ حياتها.

• «أم مريم» مصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، منها السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.