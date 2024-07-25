«أوقاف دبي» و«الإمارات اليوم» تطلقان مبادرة «فالكم طيب 3»

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، و«الإمارات اليوم»، مبادرة «فالكم طيب» في موسمها الثالث، وتأتي هذه المبادرة التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، ضمن سلسلة المبادرات المثمرة بين المؤسسة والصحيفة، على مدى نحو 18 عاماً.

وتهدف مبادرة «فالكم طيب» إلى مساعدة وعلاج المرضى الفقراء، الذين تحول أوضاعهم المالية دون تلقي العلاج اللازم، في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، إضافة إلى مساعدة أصحاب الحالات الإنسانية والمتأخرات الإيجارية للمحتاجين، وكذلك الإفراج عن نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية المعسرين، إلى جانب مساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود، والوقوف على احتياجاتهم.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، علي المطوع، إن مبادرة «فالكم طيب» مستمرة في موسمها الثالث، بتحقيق مستهدفاتها الإنسانية،والإسهام في تمكين فئات المجتمع غير القادرة، وعلاج الحالات المرضية الإنسانية، وفك كربة الغارمين، ومساندة المواطنين ذوي الدخل المحدود والوقوف على احتياجاتهم، لافتاً إلى أن المبادرة أصبحت نموذجاً يعكس أهمية توطيد أطر التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والإعلامي في إرساء دعائم تكافل مؤسسات المجتمع وأفراده، وتحقيق تماسك بنيانه وتلبية احتياجاته.

وأكد المطوع أن المؤسسة ستسعى خلال الموسم الثالث من «فالكم طيب» إلى توسيع الشرائح المستحقة والوقوف على احتياجاتها وتفعيل الدور الإنساني والمجتمعي للمؤسسة بشكل أكبر، من خلال المصارف الوقفية المناسبة، وبمساندة جهود الخط الساخن في صحيفة «الإمارات اليوم»، للوصول إلى الفئات المستحقة ودعمها بشكل عاجل وفاعل.

وأشاد المطوع، بجهود فريق العمل في الخط الساخن، وحرصه على متابعة الحالات الإنسانية وتوثيقها وتفعيل الإجراءات اللازمة لمساندتها، حيث شكّل هذا التعاون باكورة خير انطلقت واستمرت بفضل روح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المجتمعية النبيلة للمبادرة.

من جانبه، قال رئيس مركز الأخبار والنشر في دبي للإعلام سعود الدربي، إن المبادرة الإنسانية «فالكم طيب»، وهي تطلق موسمها الثالث لدعم الحالات الإنسانية عبر «الخط الساخن» في الصحيفة، تواصل مسيرة النجاح الذي حققته المبادرة الإنسانية في موسميها الأول والثاني.

وأكد الدربي أن المبادرة تُعد أحد النماذج الواعدة، وخطوة إنسانية على طريق تكريس التعاون بين القطاعين الإعلامي والعام لخدمة المجتمع، والإسهام في تكافل أفراده ومؤسساته وتماسك بنيانه.

وأضاف أن «المبادرة أسهمت في مساعدة العشرات من الحالات الإنسانية منذ إطلاقها، وأدت أهدافها الإنسانية بتميز وفاعلية، وأسهمت في تمكين فئات المجتمع غير القادرة، وعلاج عدد من الحالات المرضية الإنسانية، وفك كربة الغارمين، لذلك ارتأت (الإمارات اليوم) مواصلة العمل في إطار هذه المبادرة في موسمها الثالث».

وأكد الدربي حرص الصحيفة على فتح باب التعاون والمشاركة مع مؤسسات المجتمع كافة، الحكومية والخاصة، لإطلاق المبادرات الإنسانية التي تعزز التكافل الاجتماعي، وترسخ التضامن الإنساني، وتتيح المجال أمام المؤسسات لتفعيل دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع.

ودعا المؤسسات الحكومية والخاصة إلى تفعيل دورها الإنساني والمجتمعي بشكل أكبر، من خلال الإسهام الفاعل في المبادرة الخيرية المجتمعية، التي تترجم اللحمة الوطنية، وتجسد التكاتف بين المؤسسات وتتبنى مبادرات مجتمعية تصبّ في المصلحة العامة، وتترجم سياسة القيادة في العمل الخيري والإنساني.

مشمولون بـ «فالكم طيب» في الموسمين الأول والثاني

أكد مشمولون بمبادرة «فالكم طيب» في الموسمين الأول والثاني، من بينهم مرضى وسجناء وملاحقون قضائياً على ذمة قضايا مالية، وأسر من ذوى الدخل المحدود، أن «المبادرة غيّرت حياتهم وفرجت همهم ورسمت السعادة على كل من شملتهم، مشيرين إلى أنها مبادرة مجتمعية رائدة تترجم السياسة الرشيدة للعمل الخيري الإنساني، وهي دلالة على التكاتف المؤسسي في دعم مبادرات مجتمعية تصبّ في المصلحة العامة، واستمراريتها في موسمها الثالث تدل على خُطى واضحة في العمل الخيري لتشمل أكبر عدد من الفئات المستحقة للمساعدة التي تنطبق عليها شروط ومعايير المساعدة».

. مبادرة «فالكم طيب» في موسمها الثالث، تستمر حتى نهاية العام الجاري.