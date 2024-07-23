106 آلاف درهم تُنهي معاناة لاعب القوى السابق «أبوسلمان» مع القضية المالية

يواجه (أبوسلمان – 32 عاماً)، لاعب ألعاب قوى سابق، ظروفاً مالية قاسية، جعلته غير قادر على سداد مبلغ القضية المالية المترتب عليه والبالغ 106 آلاف درهم، وذلك بعد أن أجرت محاكم الخير في محاكم دبي تسوية مع الجهة الدائنة، إذ خفضت مبلغ القضية المترتب عليه من 213 ألف درهم إلى 106 آلاف درهم.

وروى (أبوسلمان) قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «كنت أعمل سابقاً في إحدى الجهات لمدة ست سنوات، وكان ضمن أولوياتي تكوين أسرة، وفي عام 2018 أخذت قرضاً من أحد البنوك للشروع في الزواج وقيمته 213 ألف درهم، وكنت ملتزماً بالسداد، وتمكنت من تحقيق حلمي بالزواج وأنجبت طفلين، ولكن للأسف سارت الظروف خلاف ما خططت له، وزادت المشكلات الأسرية حتى وصلت للانفصال بعد زواج دام ثلاث سنوات».

وأضاف (أبوسلمان): «موضوع طلاقي تحول إلى قضية في المحكمة، وأصبحت حضانة الأبناء لصالح طليقتي، وأسدد مبلغ 5000 درهم نفقة شهرية لأبنائي وطليقتي، وبعد مرور عام واحد من أخذ القرض المالي من البنك تم إنهاء خدماتي من جهة عملي بسبب التغيب لمدة 21 يوماً لظروف خارجة عن إرادتي».

وذكر (أبوسلمان): «كنت ملتزماً بالسداد خلال السنة الأولى، ولكن بعد إنهاء خدماتي أصبحت عاجزاً عن سداد الأقساط المترتبة عليّ، ورفعت إدارة البنك قضية تنفيذية ضدي بسبب التخلف عن السداد، نظراً لظروفي المالية التي حالت دون ذلك، وكان مصدر دخلي الوحيد إعانة اجتماعية بمبلغ 10 آلاف درهم شهرياً، يذهب نصفه للنفقة الشهرية والباقي لمصاريف الحياة اليومية».

وأوضح (أبوسلمان) أن «محاكم الخير في محاكم دبي أجرت تسوية مع الجهة الدائنة في مبلغ القضية المترتب عليّ، إذ تم تخفيض المبلغ من 213 ألف درهم إلى 106 آلاف درهم، وبسبب إمكاناتي المالية المتواضعة والظروف الصعبة التي أمر بها لم أستطع سداد الأقساط المتبقية عليّ»، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون ومساعدته على سداد مبلغ القضية المالية المترتب عليه.

. محاكم دبي أجرت تسوية مع الجهة الدائنة في القضية المالية، إذ تم تخفيض المبلغ من 213 ألف درهم إلى 106 آلاف درهم.