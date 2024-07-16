«أبوعبدالعزيز» يحتاج إلى زراعة قرنية وعلاج بـ 96 ألف درهم

أصيب (أبوعبدالعزيز)، (38 عاماً)، بمشاكل صحية في كليتيه، ما استدعى استئصالهما وزراعة كلية جديدة له (في الجهة اليمنى)، في أحد المستشفيات المتخصصة خارج الدولة، قبل نحو 17 عاماً.

ومنذ ذلك الوقت واظب على تناول أدوية خاصة، للسيطرة على وضعه الصحي. ومع ذلك، بدأت صحته تتدهور، ونجم عن ذلك إصابته بارتفاع شديد في ضغط الدم، إلى أن فقد الوعي، ذات يوم، ونقل في سيارة إسعاف إلى طوارئ مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وقد سبب له ارتفاع الضغط مشاكل في العين اليسرى، أدت إلى فقدانه البصر، وهو يحتاج حالياً إلى زراعة قرنية ومواصلة العلاج، إلا أن كُلفة العملية الجراحية وأدوية الأمراض المزمنة والكلى تبلغ 96 ألف درهم، فيما لا تسمح إمكانات أسرته المالية بتدبير هذا المبلغ.

وناشد (أبوعبدالعزيز) أهل الخير مساعدته ليتمكن من إجراء عملية زراعة القرنية، وتوفير أدويته، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وروت زوجة المريض قصة معاناته مع المرض، قائلة إن حالته الصحية تدهورت كثيراً بعدما أصيب بالفشل الكلوي، وقد زرعت له كلية جديدة، لكنه أصيب بارتفاع دائم في ضغط الدم والكوليسترول، وعانى صداعاً حاداً، وشعوراً دائماً بالدوخة، وعدم القدرة على التحرك.

وأضافت الزوجة أنه نقل إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إثر مروره بأزمة صحية، وبعد معاينة الطبيب المختص، طلب إجراء فحوص وتحاليل مخبرية له، أظهرت نتائجها أنه يعاني ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم والكوليسترول، وهو ما أثر سلباً في قدرة عينه اليسرى على الرؤية.

وتابعت: «قرر الطبيب إعطاء زوجي أدوية الضغط والكوليسترول، والأدوية الخاصة بالكلى، ونصحه باتباع نظام غذائي، للوقاية من ارتفاع الضغط، وممارسة الرياضة يومياً، وأخذ وقت كافٍ للراحة النفسية، كما طلب منه إجراء الفحوص بشكل دوري».

وقالت: «بعد إصابة زوجي بالفشل الكلوي، ظهرت لديه أمراض مزمنة عدة، تحتاج إلى تناول أدوية بشكل مستمر ومنتظم، حتى لا تتسبب في حدوث مضاعفات قد تشكل خطورة كبيرة على حياته، خصوصاً أنه أصيب بالعمى ويحتاج إلى إجراء عملية بأسرع وقت ممكن».

وتابعت: «تبلغ كُلفة العملية الجراحية والأدوية لعلاج زوجي لمدة ستة أشهر 96 ألف درهم، والأسرة عاجزة تماماً عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من كُلفة علاجه، لأن وضعه الصحي تسبب في فقدانه العمل».

وأضافت: «أنا وزوجي وابني نعاني صعوبة تلبية مصروفات الحياة اليومية، منذ أصبح زوجي عاطلاً عن العمل»، مناشدة أهل الخير مساعدتها على تدبير كُلفة علاج زوجها وعمليته، إضافة إلى توفير الأدوية اللازمة له.

. المريض عانى الفشل الكلوي وزرعت له كلية جديدة، لكنه أصيب بارتفاع دائم في ضغط الدم والكوليسترول.