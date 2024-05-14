65 ألف درهم متأخرات دراسية وإيجارية على «أبوسعد»

توقف أبناء «أبوسعد» الخمسة (سعد وجود وشام ومحمود وهدى) عن استكمال مشوارهم الدراسي للعام الجاري، بعدما بلغت متأخرات الرسوم المدرسية عليه 37 ألفاً و266 درهماً، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 65 ألفاً و266 درهماً.

وكان «أبوسعد» الذي عمل (سائق شاحنة منذ أكثر من 14 عاماً)، قد توقف عن عمله العام الماضي، وتراكمت عليه ديون والتزامات مالية، ورفع عليه مالك الشقة التي يستأجرها قضية إيجارية تطالبه بمتأخرات تبلغ 28 ألف درهم.

وروى «أبوسعد» قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «حصلت على فرصة عمل عام 2008، وكنت أتقاضى راتباً قدره 8000 درهم، أسدد منه إيجار المسكن والرسوم الدراسية لأبنائي، فيما يذهب الجزء المتبقي من الراتب إلى مصروفات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب».

وتابع: «بدأت مصروفات الحياة اليومية والمسؤوليات تزداد على عاتقي، كلما كبر أبنائي، وفي أغسطس 2022 قُلص راتبي إلى 4000 درهم، ما أدى إلى تراكم المتأخرات الدراسية لعام 2023 على أبنائي وعجزت عن سدادها، ما أدى إلى توقفهم عن استكمال دراستهم وضياع سنة من أعمارهم دون دراسة».

وأكمل: «حاولت شرح الظروف التي أواجهها لإدارة المدرسة حتى لا يتوقف أبنائي عن تعليمهم، لكن الإدارة أصرّت على سداد قيمة المتأخرات البالغة 37 ألفاً و266 درهماً، وحرم أبنائي الاستمرار في دراستهم للعام الجاري».

وأضاف: «واجهت مشكلة أخرى، إضافة إلى مشكلة أبنائي، وهي عدم قدرتي على سداد المتأخرات الإيجارية، ما دفع مالك المسكن إلى رفع قضية إيجارية لسداد المتأخرات البالغة 28 ألف درهم، وأصبحت مهدداً بدخول السجن في حال عدم السداد، إلا أن ظروفي الصعبة حالت دون تأمين المبلغ، وقد حاولت طرق كل الأبواب بحثاً عن حل لأزمتي المالية لكن دون جدوى».

ويناشد «أبوأسعد» أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له ومساعدته في تدبير رسوم الدراسة لأولاده الخمسة والمتأخرات الإيجارية لمالك المنزل الذي يقطن فيه.

• «أبوسعد» تم تقليص راتبه في أغسطس 2022 إلى 4000 درهم، ويعيش على مساعدات الأهل والأصدقاء.