«أبوعلي» يحتاج إلى جراحة عاجلة بـ 84.8 ألف درهم

يعاني (أبوعلي - 63 عاماً) ورماً في الفك الأيمن أفقده القدرة على تناول الطعام، ويحتاج إلى عملية جراحية عاجلة لتصحيح الفك بالكامل، بكُلفة تبلغ 84.8 ألف درهم، ولا تسمح إمكاناته المالية المتواضعة بتوفير هذا المبلغ، ويناشد ابن المريض أهل الخير مساعدته في تدبير كُلفة العملية لوالده. وأكد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى توام بالعين، والذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، «أن المريض يبلغ من العمر 63 عاماً، وأصيب بمرض السكري من النوع الثاني في عام 2018، ما أدى إلى إصابته بمضاعفات صحية عدة منها إصابته بورم ومشكلات في الفك والأسنان».

وأوضح التقرير أن «المريض دخل قسم الطوارئ في المستشفى، ويعاني آلاماً حادة في الفك والفم، وصداعاً شديداً، وقد تم إجراء الفحوص والأشعة المقطعية للفك، وبينت أن لديه ورماً ضخماً جهة الفك الأيمن، ويجب استئصاله، تفادياً لمضاعفات خطيرة قد تهدد حياته». وروى ابن المريض لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة والده مع المرض، قائلاً: «يعاني والدي مرض السكري منذ نهاية عام 2018، ويتناول أدوية السكري بشكل منتظم، ولكن منذ أشهر عدة، شعر بورم جهة الفك الأيمن، فنقلته إلى أقرب عيادة أسنان، وقال الطبيب إن لديه التهاباً باللثة، ووصف له مسكنات ومضادات حيوية وبعد مرور أسبوعين تكررت الحالة ولم تنفع معه المسكنات فنقلناه إلى أقرب مستشفى لنا».

وأكمل: «أكد الطبيب أن والدي يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، لاستئصال الورم وتصحيح الفك، وأكد أن كُلفة العملية تبلغ 84.8 ألف درهم، ونحن نعجز عن تدبير هذا المبلغ بسبب سوء وضعنا المادي».

وتابع ابن المريض: «أنا المعيل الوحيد لوالدي وأسرتي المكونة من زوجتي وطفلين، حيث أعمل في إحدى المؤسسات الخاصة براتب 3000 درهم شهرياً، وهو مبلغ بالكاد يلبي متطلبات حياتنا المعيشية اليومية».

وناشد ابن المريض أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته في توفير كُلفة العملية الجراحية لوالده، حتى لا تتدهور حالته الصحية.