الفشل الكلوي واعتلال القرنية يهددان حياة «أبوالحسن»

أصيب (أبوالحسن - سوري - 38 عاماً) بفشل كلوي منذ سنوات عدة، ما استدعى استئصال كلتا كليتيه، وزراعة كلية واحدة، وأصبح بحاجة إلى أدوية خاصة للسيطرة على وضعه الصحي.

لكنه بعد ذلك أصيب بارتفاع شديد في ضغط الدم، ما سبب له مشكلات في العين اليسرى أدت إلى فقدانه البصر بها، وأصبح حالياً يحتاج إلى عملية زراعة قرنية.

وبحسب تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، تبلغ كلفة العملية مع أدوية علاج الأمراض المزمنة والفشل الكلوي، 96.4 ألف درهم، غير أن إمكانيات المريض المالية لا تسمح له بتدبير تكاليف العملية والعلاج، لذا يناشد أهل الخير مساعدته.

وروى المريض «أبوالحسن» لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض قائلاً، إن حالته الصحية تدهورت كثيراً بعد أن أصيب بفشل كلوي، الأمر الذي اضطره إلى إجراء عملية لاستئصال كليتيه وزراعة كلية واحدة في الجهة اليمنى من جسده، لإنقاذ حياته.

وأضاف: «أصبت بمضاعفات عديدة بعد ذلك، وأصبحت أعاني أمراضاً مزمنة كارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، كما أنني أعاني صداعاً حاداً من فترة إلى أخرى، مع شعور بالدوخة وعدم القدرة على التحرك».

وتابع المريض «أبوالحسن»: «في أحد الأيام فقدت الوعي، وتم نقلي على الفور إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حيث تم إنعاشي، وبعد معاينة الطبيب لحالتي، طلب مني إجراء فحوص وتحاليل مخبرية أظهرت نتيجتها أنني أعاني ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم والكوليسترول، الأمر الذي أثّر في العين اليسرى، ما أفقدني الرؤية بها، وأصبحت بحاجة إلى زراعة قرنية في أسرع وقت ممكن».

وقال إن الطبيب وصف له الأدوية الخاصة بمعالجة ضغط الدم والكوليسترول، إضافة إلى الأدوية الخاصة بالكلى، ونصحه باتباع نظام غذائي خاص للوقاية من ارتفاع الضغط، فضلاً عن ممارسة الرياضة يومياً، وإجراء الفحوص بشكل دوري حتى إجراء العملية.

وأفاد المريض بأن تكاليف العملية مع الأدوية والعلاج في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، تبلغ 96 ألفاً و435 درهماً لمدة ستة أشهر، مؤكداً عجزه التام عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف علاجه، حيث إن وضعه الصحي أثر في فقدان عمله.

وذكر أن أسرته تعيش في بلده الأم سورية، وهو يعيش مع أخته وأسرتها في الدولة، وأصبح عاطلاً عن العمل بسبب المرض، لافتاً إلى أن زوج أخته هو المعيل الوحيد له.

وناشد المريض أهل الخير مساعدته على تدبير تكاليف عمليته الجراحية وعلاجه لإنقاذ حياته.