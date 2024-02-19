«سلطان» يحتاج إلى 28.9 ألف درهم قيمة فاتورة علاج من جلطة دماغية

بعدما تلقى (سلطان - بنغلاديشي - 40 عاماً)، علاجه بمستشفى البراحة في دبي، إثر إصابته بجلطة دماغية، فوجئ بأن قيمة فاتورة العلاج وصلت إلى 28 ألفاً و940 درهماً، وهو مبلغ كبير فوق مقدرته المالية، وناشد (سلطان) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون، ومساعدته في سداد مبلغ علاجه.

ويشير التقرير الطبي، الصادر عن مستشفى البراحة في دبي، إلى أن (سلطان) يعاني أمراضاً مزمنة (ارتفاع حاد في السكري والكوليسترول وضغط الدم)، وإصابته بجلطة دماغية، إضافة إلى ضعف في الجانب الأيمن، إلى جانب آلام غير منتظمة.

وشرح (سلطان) قصة معاناة لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: إنه يعمل مزارعاً منذ أكثر من ثماني سنوات في الدولة، ويتقاضى راتباً شهرياً 1000 درهم، يرسل جزءاً منه لوالده الكبير في السن، والجزء المتبقي يذهب لمصروفاته اليومية.

وتابع: «في ديسمبر من العام الماضي، أثناء عملي شعرت بتعب شديد، وتنميل في الجانب الأيمن من جسدي، ودوار في الرأس وازدواجية في الرؤية، وقام أحد أصدقائي باصطحابي إلى قسم الطوارئ في المستشفى الكويتي في إمارة الشارقة، ومكثت في المستشفى لمدة يومين في وحدة العناية المركزة، وبعد ظهور نتائج الفحوص والتحاليل المخبرية، أخبرني الطبيب المعالج لحالتي بأن حالتي تستدعي نقلي إلى مستشفى البراحة في دبي».

وأضاف: «تم نقلي إلى مستشفى البراحة، وقمت بإعادة جميع الفحوص والتحاليل، وبينت نتائج الفحص أنني مصاب بجلطة دماغية، ومكثت في المستشفى بوحدة العناية المركزة لمدة أسبوع أتلقى العلاج والرعاية اللازمة».

واستكمل: «بعد أن تحسّنت حالتي الصحية، فوجئت بمبلغ فاتورة علاجية وإقامة في المستشفى بلغت 28 ألفاً و940 درهماً، ونصحني الطبيب بتناول الأدوية في المواعيد المحددة، وضرورة ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يومياً، واتباع برنامج غذائي صحي خالٍ من الدهون والسكريات، وإجراء الفحوص الدورية».

واستكمل حديثة بنبرة حزن قائلاً: «طرقت كل الأبواب لمساعدتي وفك كربتي، لكن جميع محاولاتي باءت بالفشل، وحالياً أنا عاجز تماماً عن التفكير، خصوصاً أن عملي البسيط هو مصدر دخل والدي الكبير في السن وعائلتي في بنغلاديش، وأشعر بالقلق والحزن في حال توقفي عن العمل».

• «سلطان» يعمل مزارعاً ويتقاضى راتباً قدره 1000 درهم شهرياً، ولا يقدر على دفع تكاليف العلاج.