أمراض القلب وضيق التنفس تهدد حياة «أبوأحمد»

أصيب (أبوأحمد - أردني - 75 عاماً) بمشكلات صحية في القلب أدت إلى معاناته ضيقاً في التنفس منذ أربع سنوات، إضافة إلى إصابته بارتفاع في الضغط والكوليسترول والسكري، وحالياً بحاجة إلى علاج كلفته لمدة عام 14 ألفاً و932 درهماً، لكن إمكانات أسرته المالية وظروفهم الصعبة التي يمرون بها لا تسمح لهم بتدبير المبلغ، لذا يناشد أهل الخير مساعدته على تدبير كلفة الأدوية التي يحتاجها لخوفه من تعرّض حياته للخطر.

وأفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن «المريض يعاني أمراضاً مزمنة في القلب، وخضع لعملية قسطرة وتركيب دعامات». والمريض بحاجة إلى الدعم المالي لأنه لا يستطيع توفير تكاليف علاجه ومتابعاته بالمستشفى.

وروى المريض (أبوأحمد)، لـ«الإمارات اليوم»، قصة معاناته مع المرض، قائلاً: «إن حالتي الصحية تدهورت كثيراً منذ أربع سنوات، إذ أصبت بضيق مفاجئ في التنفس، ما أدى إلى فقداني الوعي، وسارعت زوجتي باستدعاء الإسعاف، ولتدهور وضعي الصحي تم نقلي إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبعد معاينة حالتي من قِبل الطبيب المناوب، طلب إجراء تحاليل مخبرية وأشعة، وأظهرت الفحوص أنني أعاني انسداداً في الشرايين، ولابد من عملية قسطرة بأسرع وقت ممكن».

وأضاف: «تم إجراء العملية الجراحية، ومكثت في المستشفى أسبوعاً حتى استقرت حالتي الصحية، وتمت السيطرة على ضيق التنفس، ونصحني الطبيب باتباع نظام غذائي وأخذ وقت كافٍ للراحة، كما طلب مني ضرورة المواظبة على تناول الأدوية واستخدام جهاز خاص بالتنفس للتخفيف من ضيق التنفس».

وتابع المريض: «المشكلات الصحية في القلب أدت إلى إصابتي بالعديد من المضاعفات، منها ضيق في التنفس بشكل دائم، وعدم القدرة على ممارسة حياتي أو النوم بشكل طبيعي، إضافة إلى ارتفاع في الضغط، فضلاً عن حاجتي إلى تناول أدوية بشكل منتظم، واستخدام جهاز خاص للتنفس، حتى لا تحدث لي مضاعفات تشكل خطورة على حياتي».

وقال: «تبلغ كلفة علاجي في المستشفى والأدوية 14 ألفاً و932 درهماً، وأسرتي تعجز تماماً عن توفير جزء ولو بسيطاً من المبلغ، لأن ابنتي الكبيرة هي المعيلة الوحيدة لنا، وتعمل بإحدى الجهات الخاصة في أبوظبي براتب 10 آلاف درهم، تدفع منه 2500 درهم للإيجار، وأسرتي تتكون من خمسة أفراد، وبقية راتب ابنتي لا يكاد يلبي متطلبات الحياة اليومية».

وناشد المريض (أبوأحمد) أن تمتد إليه أيادي أهل الخير لمساعدته على تدبير تكاليف علاجه وأدويته لإنقاذ حياته، والتخفيف من معاناته مع المرض.

• المشكلات الصحية أدت إلى إصابة «أبوأحمد» بضيق تنفس دائم، ويحتاج إلى تناول الأدوية بانتظام.