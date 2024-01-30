«هارون» يحتاج إلى أدوية بـ 28.4 ألف درهم سنوياً

يعاني (هارون - 37 عاماً) سرطاناً في الصدر والتهاب الكبد الوبائي، ويحتاج إلى أدوية مدى الحياة، تبلغ كلفتها 28 ألفاً و414 درهماً سنوياً، ولا يسمح وضعه المالي بشراء الأدوية، حيث يعجز عن العمل في ظل حالته الصحية المتردية.

وروى المريض لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض، قائلاً: «خضعتُ قبل 10 أعوام إلى فحص دم لإتمام إجراءات وظيفة في إحدى الجهات، لكن التحاليل كشفت احتمالية إصابتي بسرطان في الصدر ومرض التهاب الكبد الوبائي، فتوجهت إلى مستشفى صقر في رأس الخيمة، وخضعت لفحوص وتحاليل طبية ثانية، أظهرت النتائج نفسها، وقد أكد الأطباء المشرفون على حالتي أنني أعاني سرطان الصدر، وتم تصنيف المرض بأنه ورم لمفاوي كبير الخلايا في المرحلة الرابعة، بعد ذلك ارتأى الأطباء تحويلي إلى مستشفى توام في العين للمتابعة الطبية».

وأضاف «خضعت في مستشفى توام، للعلاج الكيماوي والإشعاعي، وبعدها قرر الأطباء تحويلي إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حيث استمر علاجي فيها 10 سنوات عن طريق التأمين الصحي، لكن منذ ثلاث سنوات رفض التأمين الاستمرار في تغطية فاتورة الأدوية، وأصبحت أشتريها من حسابي الخاص، إلا أن ظروفي المالية ساءت جداً، وبتُّ غير قادر على شراء الأدوية التي يجب أن أتناولها مدى الحياة، وتبلغ كلفتها 28 ألفاً و414 درهماً سنوياً».

وتابع: «أعيش في مسكن بالإيجار مع والدتي وشقيقتي، وألجأ إلى بعض الجمعيات الخيرية للحصول على مساعدات معيشية، وحاولت شقيقتي البحث عن عمل، ولكن للأسف لم توفق في ذلك، كما أنني أعجز عن العمل في ظل وضعي الصحي المتردي، ولا أعرف كيفية تدبير كلفة الأدوية التي أحتاجها للسيطرة على حالتي المرضية».

وناشد المريض (هارون) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مدّ يد العون له ومساعدته على تدبير كلفة الأدوية، في ظل وضعه الصحي المتدهور.

• المريض يعيش مع والدته وشقيقته على مساعدات جمعيات خيرية.