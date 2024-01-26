«أبوعبدالله» مطالب بسداد 24 ألف درهم.. متأخرات دراسية

قال (أبوعبدالله) إن إدارة مدرسة أبنائه تطالبه بسداد متأخرات دراسية مترتبة عليه، عن ابنه (عبدالله) وابنته (رحاب) للعام الدراسي الجاري، مضيفاً أن قيمتها تبلغ 24 ألفاً و160 درهماً، لافتاً إلى أنه عاجز عن تدبيرها، نظراً لتدني وضعه المالي.

وناشد الأب أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له، ومساعدته على سداد المتأخرات المترتبة على ابنه وابنته، حتى لا يوقفا عن الدراسة.

وقال: «أعمل في القطاع الخاص، وأتقاضى راتباً شهرياً 4350 درهماً، أعيل به أسرتي المكونة من زوجة وأربعة أبناء، وخلال سنوات عملي السابقة، استطعت توفير متطلبات الحياة لأسرتي، من مسكن ومأكل وتعليم، لكن عندما كبر أبنائي، بدأت المسؤوليات والأعباء والضغوط المادية والديون تزداد، ولم أعد قادراً على سداد المتأخرات الدراسية للعام الجاري».

وأضاف أن إحدى الجمعيات الخيرية في الدولة أسهمت في سداد الرسوم الدراسية عن اثنين من أبنائه، إلا أن ابنه (عبدالله) الذي يدرس في الصف العاشر، و(رحاب) التي تدرس في الصف الثاني عشر، لم يحظيا بالفرصة ذاتها، إذ لايزال مطلوباً منه تسديد رسومهما. وتابع: «أشعر بقلق كبير وخوف مستمر على أطفالي، في حال توقفوا عن استكمال مشوارهم التعليمي، بسبب أمور مالية لا دخل لهم فيها، ولا أستطيع أن أشرح لهم الظروف التي أمرّ بها، والتي جعلتي غير قادر على سداد المتأخرات الدراسية عن اثنين منهم، على الرغم من تفوقهما واجتهادهما في دراستهما».

وأكد أنه حاول البحث عن وظيفة جديدة، أو فرصة عمل إضافية، حتى يتمكن من إعادة التوازن والاستقرار المالي من جديد إلى أفراد أسرته، لكن من دون جدوى، مضيفاً: «صبرنا على كثير من المشكلات التي واجهتنا، وتحملناها، لكن مشكلتنا التي لا نستطيع الصبر عليها هي المتأخرات الدراسية».

وناشد أهل الخير مساعدته في سداد المبلغ المطلوب منه، حتى يعود (عبدالله) وشقيقته (رحاب) إلى مقعديهما الدراسيين.

• «أبوعبدالله» يعمل في القطاع الخاص، ويتقاضى 4350 درهماً، راتباً شهرياً يعيل به أسرته المكونة من 5 أفراد.