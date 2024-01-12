«أبوحسن» يعاني مشكلات صحية ويحتاج إلى 35.3 ألف درهم للعلاج

يعاني (أبوحسن)، البالغ من العمر 58 عاماً، أمراضاً مزمنة، منها ارتفاع الكوليسترول، ومشكلات صحية في القلب، كما يعاني مرض الماء الأبيض في عينيه، ويحتاج إلى زرع عدسات بأسرع وقت ممكن، لكي يتمكن من الرؤية، كما يحتاج إلى أدوية خاصة بالأمراض المزمنة، وتبلغ الكلفة الإجمالية لعلاجاته 35 ألفاً و341 درهماً، وفق مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي.

ويروي (أبوحسن) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «إن حالتي الصحية تدهورت كثيراً منذ أشهر عدة، حيث شعرت بضبابية في عيني، وعدم وضوح في الرؤية وحساسية من الضوء، خاصة عند القيادة في الليل، وكنت أعتقد أنني بحاجة إلى تغيير نظارتي الطبية، لكن عند إجراء الفحص، لم أستطع رؤية الأشكال التي تقيس مستوى النظر، فنصحني فني النظارات بالذهاب إلى المستشفى، لإجراء الفحوص بشكل أفضل، وتحديد المشكلات التي أعانيها».

وتابع: «ذهبت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وشرحت للطبيب الأعراض، فطلب مني إجراء فحوص كشفت أنني مصاب بالماء الأبيض في كلتا العينين، ويجب إجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، وبالفعل تم إجراء العملية حيث تكفل أحد أصدقائي بمصروفاتها».

وأكمل: «أخبرني الطبيب بعد إجراء العملية أنني بحاجة إلى عملية ثانية، لتركيب عدسات للعيون، وشدد الطبيب على عدم التأخير في إجراء العملية تفادياً لإصابتي بالعمى. كما أعاني أمراضاً مزمنة، منها ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ومشكلات صحية في القلب، حيث خضعت لعملية قسطرة منذ أربع سنوات، وأصبحت بحاجة إلى تناول أدوية القلب بشكل مستمر ودون انقطاع، وأخضع للعلاج في مستشفى الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي منذ فترة طويلة».

وقال المريض «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من زوجة وثلاثة أبناء، وقد تم إنهاء خدماتي بسبب حالتي الصحية، حيث كنت أعمل في شركة خاصة براتب 10 آلاف درهم شهرياً، وكان راتبي يلبي متطلبات حياتنا اليومية، إلا أنني أصبحت عاطلاً عن العمل حالياً، وأعيش بمساعدة مالية من أحد أصدقائي، حيث يقدم لي مبلغاً بالكاد يلبي متطلباتنا المعيشية اليومية.

ويناشد (أبوحسن)، أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مد يد العون له، ومساعدته على تدبير تكاليف علاجاته المتضمنة العملية الجراحية والأدوية.

الماء الأبيض

هو عبارة عن منطقة كثيفة ضبابية تتشكل في عدسة العين، عندما تتكتل البروتينات الموجودة في العين، وتمنع العدسة من إرسال إشارات مرئية واضحة إلى شبكية العين، وتعمل شبكية العين عن طريق تحويل الضوء الذي يمر عبر العدسة إلى إشارات مرئية أو صور، حيث تُرسل هذه الإشارات إلى العصب البصري الذي ينقلها إلى الدماغ.

• المريض هو المعيل الوحيد للأسرة المكوّنة من زوجة وثلاثة أبناء.