متبرّع يسدد 24 ألف درهم من الرسوم الدراسية لأبناء «أبوأسامة»

أسهم متبرّع بسداد 24 ألف درهم من إجمالي 44 ألفاً قيمة الرسوم الدراسية للأشقاء (أسامة، وتسنيم، وخالد)، ويناشد والدهم أهل الخير مساعدته على تدبير المبلغ المتبقي، وقدره 20 ألف درهم، حتى يتمكن أبناؤه من استكمال الدراسة.

وأعرب «أبوأسامة» عن شكره للمتبرع، مثمناً وقوفه مع أسرته في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، وقال: إن هذا التبرع ليس بغريب على شعب دولة الإمارات المحب للخير والعطاء.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرّع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرع إلى الجهة المعنية، حتى يتمكن أبناؤه الثلاثة من العودة إلى مقاعدهم الدراسية في أسرع وقت ممكن.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في عددها الصادر أمس، قصة معاناة (أبوأسامة)، الذي يواجه ظروفاً مالية صعبة، جعلته غير قادر على سداد المتأخرات الدراسية لأبنائه الثلاثة، عن العام الماضي، والبالغة 44 ألف درهم، ورفضت إدارة المدرسة إعادة الأشقاء إلى مقاعدهم التعليمية إلا بعد دفع الرسوم المطلوبة.

وقال (أبوأسامة): «أعمل منذ أكثر من 25 عاماً في شركة خاصة، براتب 6000 درهم، وكانت حياتي مستقرة نسبياً، لكن سرعان ما تغيرت الحال في العام الماضي، بعد تعرض الشركة التي كنت أعمل فيها لخسارة مالية كبيرة، أسفرت عن إنهاء خدماتي».

وأضاف: «خلال هذه الفترة بدأت تتراكم على عاتقي الديون والالتزامات المالية، حتى أصبحت عاجزاً عن سداد الرسوم الدراسية لأبنائي (أسامة -14 عاماً) و(تسنيم - 16 عاماً) و(خالد - 12 عاماً)، وهم من الطلبة المتفوقين في مراحلهم الدراسية».

وأكمل: «حاولت شرح ظروفي المالية التي أمر بها لإدارة المدرسة حتى يتم تسجيلهم، ومواصلة تعليمهم، لكنها رفضت، وتم إيقاف أبنائي عن الدراسة للعام الجاري، واشترطت دفع متأخرات رسوم الدراسة عن العام الماضي، والبالغة 44 ألف درهم، لإعادتهم إلى المدرسة واستكمال تعليمهم». وتابع: «أعيش حالياً من دون مصدر دخل أنفق منه على أفراد أسرتي المكونة من خمسة أبناء وزوجتي ووالدتي المسنة، وأعتمد على مساعدات خيرية تأتيني من الأهل والأصدقاء المقربين، لتلبية متطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وإيجار السكن».

• الأشقاء تم إيقافهم عن الدراسة نتيجة عجز والدهم عن تدبير رسومهم الدراسية للعام الدراسي الماضي، والبالغة 44 ألف درهم.