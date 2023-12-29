22.9 ألف درهم متأخرات إيجارية على «أبوعمر»

يواجه (أبوعمر) البالغ من العمر 51 عاماً، ظروفاً مالية صعبة، جعلته غير قادر على سداد متأخرات إيجارية للسكن الذي يقطنه مع أفراد أسرته، وتبلغ 22 ألفاً و971 درهماً.

وروى (أبوعمر) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «عملت في شركة خاصة لمدة 17 عاماً براتب 8500 درهم شهرياً، أسدد منه إيجار السكن ورسوم الدراسة لأبنائي الثلاثة الذين يتعلمون في مدارس أهلية، إضافة إلى كُلف أدوية وعلاج زوجتي، التي تعاني مرض (التصلب اللويحي)، بينما كان الجزء المتبقي من الراتب يغطي مصروفات الأسرة المعيشية من مأكل ومشرب وملبس».

وأضاف: «بدأت ظروف حياتنا المادية تسوء تدريجياً منذ شهر مارس عام 2021، عندما تعرضت الشركة التي أعمل فيها إلى خسارة مالية، أدت إلى إيقاف جميع الموظفين العاملين فيها، وبدأت أصرف جميع الأموال التي جمعتها خلال سنوات عملي، إلى أن انتهت جميع مدخراتي، وأصبحت عاجزاً كلياً عن سداد المتأخرات الإيجارية للسكن الذي أقطن به مع أفراد أسرتي المكونة من ثلاثة أبناء وزوجة».

وأكمل (أبوعمر): «بذلت قصارى جهدي في البحث عن فرصة عمل جديدة أو مؤقتة للوقوف من جديد، لكن جميع محاولاتي باءت بالفشل، واضطررت إلى تلقي بعض المساعدات من الأهل والأصدقاء، لتوفير احتياجات أفراد الأسرة الأساسية».

وتابع: «حاولت شرح الوضع المادي المتردي الذي أمر به إلى مالك المسكن، لمراعاة ظروفي المالية ومنحي فرصة أخرى حتى أتمكن من توفير جزء بسيط من المتأخرات الإيجارية، إلا أنه رفض ولجأ إلى المحكمة».

وأعرب (أبوعمر) عن خوفه على أفراد أسرته بأن تصبح من دون معيل أو مصدر دخل، خصوصاً أنه أصبح مهدداً بدخول السجن في أي لحظة، في حال عدم سداد المتأخرات الإيجارية.

ويناشد (أبوعمر) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، لمد يد العون ومساعدته في سداد المتأخرات الإيجارية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

«أبوعمر» هو المعيل الوحيد للأسرة المكونة من زوجة و3 أبناء.