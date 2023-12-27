متبرّع يجدد التأمين الصحي لزوجين بـ 26.2 ألف درهم

تكفل متبرع بسداد 26 ألفاً و250 درهماً، تكلفة تجديد بطاقة الضمان الصحي الخاصة بالزوجين «أبومحمد وأم محمد» المنتهية منذ أشهر، حيث كان الزوج يعجز تماماً عن تجديد بطاقتهما الصحية، أو دفع تكاليف جلسات العلاج الكيماوي لزوجته المصابة بالسرطان، وكان الزوجان بحاجة إلى 26 ألفاً و250 درهماً لتجديد بطاقة الضمان الصحي لهما، إلا أن ظروف الزوج المالية الصعبة لا تسمح بتأمين المبلغ، وكان ينتظر من يمد لهما يد العون والمساعدة في سداد تكاليف بطاقة الضمان لإنقاذ حياتهما.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريضين في مستشفى توام بالعين. وأعرب الزوج عن سعادته البالغة، وشكره العميق للمتبرع، مثمناً وقفته معهما في ظل معاناتهما المالية والصحية الصعبة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 25 من ديسمبر الجاري، قصة عجز الزوجين (أبومحمد وأم محمد) في العقد السابع من عمرهما عن تجديد بطاقة التأمين الصحي الخاصة بهما، حيث تعاني الزوجة سرطان العظام منذ أشهر عدة، وتحتاج إلى علاج كيماوي ومتابعات طبية وأدوية، فيما يعاني الزوج مشكلات صحية في القلب والسكري والضغط. ويحتاج الزوجان إلى علاجات وأدوية خاصة في مستشفى توام بالعين، وكان الزوج يواجه صعوبة كبيرة في تدبير المبلغ المطلوب للاستمرار في تلقي العلاجات.

وسبق أن روى الزوج «أبومحمد» قصة معاناتهما مع الأمراض، قائلاً: «إن حالة زوجتي الصحية تدهورت كثيراً منذ فترة، حيث كانت تشتكي وجود ألم في العظام بشكل دائم، مع تورّم في المفاصل، وعدم القدرة على التحرك بشكل طبيعي. وقد استمرت في تناول المسكّنات، لكنها وصلت إلى مرحلة لم تعد تنفعها، فنقلناها إلى الطبيب، حيث أجرى لها الفحوص اللازمة والأشعة وكشفت عن ورم سرطاني صغير في العظام، ما استدعى إبقاءها في المستشفى لتلقي بعض العلاجات وأدوية المسكنات لتخفيف آلامها، وتحسّن وضعها الصحي بشكل تدريجي، وسمح لها الطبيب بالخروج من المستشفى، إلا أن صحتها تدهورت وزادت تكاليف العلاج إلى درجة أصبحت فيها غير قادر على دفع الفواتير الطبية، مع انتهاء بطاقة التأمين الصحي».

وأضاف: «حالتي الصحية أيضاً تسير نحو الأسوأ إلى جانب زوجتي، حيث أعاني مشكلات في القلب والسكري والضغط، وأحتاج باستمرار إلى علاجات وأدوية في مستشفى توام في العين».

وأكمل: «حالياً لا نستطيع الاستمرار في تلقي علاجاتنا، لأنني عاطل عن العمل بسبب الكِبَر في السن، إضافة إلى أن أبنائي جميعهم لا يعملون».

• الزوجان في العقد السابع من عمرهما ويمران بظروف مالية وصحية صعبة.