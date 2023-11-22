13.7 ألف درهم متأخرات إيجارية على «أبوعمر»

يواجه «أبوعمر» ظروفاً مالية صعبة، جعلته غير قادر على سداد متأخرات إيجارية للسكن الذي يقطنه مع أفراد أسرته، حتى بلغت 13 ألفاً 745 درهماً، فيما رفع مالك السكن قضية إيجارية ضده يطالبه بسداد المبلغ المترتب عليه، وأصبح مهدداً بالسجن في أي لحظة في حال عدم سداد المتأخرات الإيجارية وستبقى أسرته المكونة من زوجة وأربعة أبناء دون معيل.

وحاول «أبوعمر» تدبير جزء من المتأخرات الإيجارية، حتى يتراجع المالك عن الدعوى القضائية، لكنه رفض ذلك وأصرّ على دفع المبلغ بالكامل.

وروى «أبوعمر» قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «إن حالتي المالية ساءت، بعد إنهاء خدماتي من الشركة التي كنت أعمل فيها، بسبب تعرض الشركة لخسارة مالية كبيرة، ترتب عليها إنهاء خدمات جميع العاملين فيها، وقد أصبحت من دون عمل ثابت منذ مارس 2021، وأصبحت الديون والالتزامات المالية تتراكم على عاتقي، وأنا غير قادر حالياً على دفع أقساط إيجار السكن الذي أقطنه بسبب تردي وضعي المادي».

وتابع: «توقفت عن العمل لأكثر من سنة ونصف السنة، ثم حصلت على وظيفة محاسب براتب 4000 درهم، لكنه مبلغ بالكاد يغطي احتياجات الأسرة المعيشية، وقد سددت من دخلي المتواضع جزءاً من المتأخرات الإيجارية، فيما أسهمت إحدى الجمعيات الخيرية بسداد متأخرات رسوم الدراسة المترتبة على أبنائي، بالإضافة إلى تقديم مساعدات غذائية لنا، لكنني أصبحت اليوم مهدداً بدخول السجن في حال عدم سداد المتأخرات الإيجارية المتراكمة».

وأكمل «أبوعمر»: «حاولت الاقتراض من الأهل والأصدقاء لكنهم لم يستطيعوا مساعدتي بحكم ظروفهم المادية الصعبة، وحالياً لا أعرف كيف سأخرج من هذا المأزق، فأنا المعيل الوحيد لأفراد أسرتي المكونة من زوجة وأربعة أبناء، منهم ثلاثة في المدرسة، كما أن وظيفتي كمحاسب غير مستقرة ويمكن إنهاء خدماتي في أي لحظة، ولا يوجد للأسرة أي مصدر آخر للدخل».

ويناشد «أبوعمر» أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مد يد العون له، ومساعدته في ظل ظروفه الصعبة التي يمر بها، لإنقاذه من دخول السجن، وتصبح أسرته بدون مأوى أو معيل.

• الأب هو المعيل الوحيد للأسرة المكونة من زوجة وأربعة أبناء.