«طفلة» تحتاج إلى 313 ألف درهم لعلاج تشوّه في العمود الفقري

تعاني الطفلة «سيدة» البالغة تسع سنوات، اعوجاجاً شديداً في العمود الفقري منذ الولادة، سبّب لها ضغطاً على الأعضاء الحشوية ومشكلات في المشي والتنفس، وحرمها الاستمتاع بطفولتها. ودخلت الطفلة حالياً في مرحلة حرجة، وتحتاج إلى عملية جراحية عاجلة في العمود الفقري لتصحيح التشوّه، وتبلغ كلفة العملية 313 ألفاً و463 درهماً، وفق مستشفى الزهراء. ولا تسمح إمكانات والد الطفلة بتدبير المبلغ المطلوب للعملية الجراحية، حيث يعمل موظفاً براتب شهري بالكاد يلبي متطلبات حياة الأسرة المعيشية، ولا يستطيع تدبير ولو جزء بسيط من كلفة العملية.

وروى والد الطفلة قصة معاناة طفلته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «ابنتي (سيدة) من أصحاب الهمم وهي أصغر أبنائي، وتعاني منذ ولادتها اعوجاجاً في العمود الفقري، لكننا لم نلاحظ هذه المشكلة في البداية. وبعد مرور الوقت بدأت تنمو وعند محاولتها المشي بدأنا نلاحظ وجود انحناء وتقوّس جانبي في جسمها، وبمرور الأشهر ظهرت المشكلة بشكل واضح، فأخذتها إلى مستشفى خاص وأجريت لها فحوصاً وأشعة أظهرت أنها تعاني (جنفاً) أو اعوجاجاً جانبياً في العمود الفقري».

وأضاف: «نظراً لوضعي المالي المتردّي لم أستطع فعل شيء لطفلتي، لكن خلال الفترة الأخيرة بدأ الوضع الصحي يسوء بشكل يومي، حيث زاد الاعوجاج في العمود الفقري بشكل كبير، وسبّب لها ضغطاً على الأعضاء الحشوية، وأصبحت تعاني عدم القدرة على المشي، وصعوبة في التنفّس جراء هذا الاعوجاج، الأمر الذي أثّر في نفسيتها حتى باتت تبكي حزناً على وضعها الصحي».

وأكمل: «نقلت ابنتي أخيراً إلى مستشفى الزهراء في دبي، وتم إجراء فحوص وأشعة دقيقة وتشخيص شامل لحالتها وفق صور الأشعة، وتبيّن أن هذا الاعوجاج أثّر فيها بشكل سلبي، إذ إنه يضغط على أعضائها الداخلية، ما يسبب لها مشكلات مختلفة، وقد أجمع الأطباء على حاجتها الماسة إلى عملية جراحية عاجلة، تتمثل في تصحيح تشوّه العمود الفقري، وتبلغ كلفة العملية 313 ألفاً و463 درهماً، وهو مبلغ يفوق إمكاناتي المالية المتواضعة، في ظل حاجة ابنتي إلى إجراء العملية في أسرع وقت ممكن».

وأوضح والد الطفلة أنه المعيل الوحيد لأسرته المكوّنة من أربعة أفراد، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 5500 درهم، تذهب منه 2750 درهماً لإيجار المسكن، والبقية تذهب لمصروفات الحياة ومتطلباتها، ولا يعرف كيفية التصرف في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

ويناشد الأب أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مد يد العون له ومساعدته في تدبير كلفة الجراحة العاجلة التي تحتاج إليها طفلته، حتى تستطيع التحرك بشكل طبيعي مثل الأطفال، وتستغني عن الكرسي المتحرك الذي يلازمها ليلاً ونهاراً.

• الأب يعمل براتب متواضع بالكاد يغطي متطلبات الحياة المعيشية للأسرة.

اعوجاج العمود الفقري

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى خاص في دبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن الطفلة «سيدة» تعاني مرض «جنف» شديداً، وهو عبارة عن اعوجاج في العمود الفقري يسبب لها ضغطاً على الأعضاء الحشوية، ومشكلات في المشي والتنفس، وأصبحت الطفلة بحاجة ماسة إلى إجراء عملية جراحية في العمود الفقري لتصحيح التشوّه، وتبلغ كلفة الجراحة 313 ألفاً و463 درهماً.

ويعد «الجنف» انحناء جانبياً للعمود الفقري غالباً ما يُشخَّص خلال فترة المراهقة، وعلى الرغم من أن «الجَنف» قد يحدث للمصابين بحالات مثل الشلل الدماغي، والحثل العضلي، فإن السبب وراء أغلب حالاته التي تصيب الأطفال غير معروف.

ويعتمد التدخل الجراحي على وضع جهاز مفصلي من المعدن، إضافة إلى أحد أضلاع المريض الذي يُقطع إلى قِطع تساعد إضافتها إلى الجهاز في تقويم الفقرات، وتخفيف حدة انحناء العمود الفقري بدرجة معينة.

