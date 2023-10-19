10 آلاف درهم تُنهي معاناة «أبومحمد» مع متأخرات إيجارية

يواجه (أبومحمد) ظروفاً مالية صعبة منعته سداد متأخرات إيجارية متراكمة على المنزل الذي يقطنه مع أفراد أسرته، حتى بلغت قيمة المتأخرات 30 ألف درهم، فيما رفع مالك المسكن دعوى قضائية مطالباً بسداد المتأخرات كاملة.

وقد تكفلت جمعية خيرية في الدولة بسداد 20 ألف درهم من المتأخرات الإيجارية، فيما بقيت 10 آلاف درهم متأخرات من المبلغ الإجمالي المطلوب سداده للمؤجر.

ويعاني (أبومحمد) مشكلات صحية أفقدته القدرة على الاستمرار في العمل، وتراكمت عليه المتأخرات الإيجارية وديون أخرى، ولم يجد سبيلاً سوى اللجوء لأصحاب الأيادي البيضاء لمساعدته على حل المشكلة.

وروى (أبومحمد) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «فقدت عملي منذ عامين، حيث كنت أعمل موظفاً في إحدى الشركات الخاصة، وكنت أتقاضى 4000 درهم راتباً شهرياً، لكنني لم أستطع الاستمرار في العمل بسبب المرض والتزامي بالذهاب إلى المستشفى بشكل دائم وتدهور حالتي الصحية، ومنذ ذلك الوقت أصبحت من دون أي مصدر للدخل، وبدأت الديون تتراكم على عاتقي مع مرور الأيام».

وأضاف: «ساءت حالتي المالية جداً بعد أن أصبت بمرض عضال منذ عامين، حيث كنت في السابق أستطيع العمل، وأتدبر أمور حياتي من راتبي، لكنني الآن في ضائقة مالية كبيرة، منعتني سداد المتأخرات الإيجارية للمنزل، وطلبت المساعدة من جهات خيرية عدة، وقامت إحدى الجمعيات بتقديم 20 ألف درهم لي، فيما بقيت 10 آلاف درهم متأخرات من المبلغ الإجمالي للإيجار البالغ 30 ألف درهم».

وتابع: «طلبت من صاحب المنزل مراعاة حالتي الصحية والمالية، وإعطائي مهلة ثلاثة أشهر لتأمين المبلغ، وقد وافق بالفعل، لكنني استطعت تدبير 20 ألف درهم من جمعية خيرية، ما دفع المؤجر إلى رفع دعوى قضائية ضدي في المحكمة لإلزامي بسداد المبلغ المتبقي، وأنا الآن مهدد بالسجن في حال عدم سداد المتأخرات».

وأكمل: «لدي أسرة مكونة من خمسة أفراد، وابني الكبير هو المعيل الوحيد لنا حالياً، حيث إنه حصل على عمل منذ أشهر عدة في أحد المحال التجارية براتب شهري قدره 1800 درهم، وهو مبلغ لا يكاد يلبي متطلبات حياتنا المعيشية اليومية».

ويناشد (أبومحمد) أصحاب القلوب الرحيمة وأهل الخير مساعدته على تدبير 10 آلاف درهم قيمة المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليه.

• الابن الأكبر المعيل الوحيد للأسرة المكونة من خمسة أفراد.