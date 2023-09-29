«سارة» تحتاج إلى 81.4 ألف درهم لزراعة الأسنان

تعاني الشابة «سارة»، مشكلات صحية متعددة رافقتها منذ الولادة، حيث أصيبت بشلل دماغي وإعاقة ذهنية، وعدم وجود أسنان تساعدها على مضغ الطعام. وتحتاج حالياً إلى عملية زراعة أسنان بكُلفة تبلغ 81 ألفاً و410 دراهم، وستواجه مشكلات صحية كبيرة في حال تأخرت عن العلاج، وفق مستشفى العين الحكومي.

وأظهرت التقارير الطبية التي حصلت «الإمارات اليوم» عليها من مستشفى العين الحكومي، أن «الشابة (سارة) تبلغ من العمر 29 عاماً، من ذوي الهمم تعاني شللاً دماغياً وإعاقة ذهنية، وليس لديها أسنان، وقد أجرى الطبيب المتخصص عملية زراعة فك لها على مرحلتين وتمت تغطية علاجها من قبل التأمين».

وأكدت التقارير الطبية أن «المريضة تحتاج بشكل عاجل إلى عملية زراعة أسنان في الفكين السفلي والعلوي، ولا يشمل التأمين هذا النوع من العمليات».

وروى والد «سارة» قصة معاناة ابنته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: إن «الأطباء أكدوا إصابة ابنتي بإعاقة ذهنية منذ ولادتها، نتيجة أسباب وراثية، وتلقت العلاج في مستشفيات حكومية عدة في أبوظبي، ولكنها منذ فترة لا تستطيع تناول طعامها بشكل طبيعي، ما أدى إلى انخفاض وزنها بشكل كبير، نتج عنه مشكلات مرضية استدعت نقلها إلى أقرب مستشفى لمراقبة حالتها».

وأضاف أن «التحاليل الطبية أكدت ضرورة مراجعة قسم الأسنان، لمعرفة سبب عدم قدرتها على تناول الطعام بشكل طبيعي، وحولها الطبيب المعالج بالفعل إلى قسم عيادة الأسنان في مستشفى العين الحكومي الذي طلب منا إدخالها على الفور إلى المستشفى».

وتابع أن «الفحوص الطبية أظهرت أن لدى سارة مشكلة في أسنانها في الفكين العلوي والسفلي، حيث تبين أن أسنانها صغيرة جداً، لعدم وجود عظم في الفك، ما يستدعي خلعها، وإجراء عمليات جراحية للفك وزراعة عظم ثم زراعة أسنان لها في مرحلة لاحقة».

وأكمل «الطبيب أخبرني أن التأمين الصحي سيغطي كُلفة جراحة الفك وزراعة عظم، ولكنه لا يغطي زراعة الأسنان».

وقال «لا أستطيع سداد ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف العملية الجراحية لابنتي، لأن ظروفي المالية في الوقت الراهن صعبة، فأنا المعيل الوحيد لأسرتي، المكونة من ستة أفراد، حيث أعمل في شركة خاصة، وأتقاضى 8500 درهم راتباً شهرياً، أدفع منه 4500 درهم لإيجار سكن شهري، فيما تذهب بقية المبلغ لتغطية متطلبات حياتنا اليومية».

ويناشد والد «سارة» أصحاب القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء، مساعدته في تدبير تكاليف عملية زراعة وتركيب الأسنان لابنته التي بدأت حالتها الصحية تتدهور تدريجياً.

• والد المريضة يعيل أسرة مكونة من 6 أفراد ويعجز عن تكاليف العلاج.