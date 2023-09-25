«سناز» تحتاج إلى عملية جراحية في العينين بـ 41 ألف درهم

تعاني المريضة (سناز - 26 عاماً) ضعفاً شديداً في البصر ومشكلات في قرنية العينين، وتحتاج إلى عملية جراحية في عينيها تبلغ كلفتها 41 ألفاً و180 درهماً، وفق مستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي.

وتناشد والدتها أصحاب القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء مساعدة ابنتها على تكاليف العملية الجراحية.

وتروي والدتها قصة معاناة ابنتها لـ«الإمارات اليوم»، قائلة: «ابنتي تعاني ضعفاً في كلتا العينين ومشكلات في القرنية، وهي في عمر 14 سنة، وقد نقلناها إلى أحد المراكز المتخصصة في العيون وقتها، ووصف لها الطبيب عدسات لاصقة تناسب حالتها المرضية، وقد كانت مكلفة بالنسبة لإمكاناتنا المالية المتواضعة، خصوصاً أنها تحتاج إلى استبدالها كل ستة أشهر».

وأضافت: «ابنتي هي المعيلة الوحيدة لنا وتعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 3500 درهم، ولكن قبل شهرين ساء النظر لديها بشكل كبير، وأصبحت تعاني عدم قدرتها على الرؤية بالشكل المطلوب، إذ سبق لي أن أدخلتها مستشفى للعيون في أبوظبي، وأجريت لها الفحوص اللازمة من قِبل الأطباء، وتبيّن أنها تحتاج إلى عملية جراحية في كلتا العينين، بكلفة تبلغ 41 ألفاً و180 درهماً، علماً بأن ضعف النظر أثّر بشكل سلبي على إنتاجها في العمل والخوف من أن يتم الاستغناء عنها بسبب مرضها».

وأكملت: «زوجي كان يعمل في إحدى الجهات الخاصة، ولكن الشركة أنهت خدماته بسبب أمراض مزمنة أفقدته القدرة على الاستمرار في العمل، كما أنني كنت أعمل في إحدى الشركات، وأصبت بمرض (الديسك)، وخضعت لعملية جراحية أجبرتني على المكوث في المنزل بلا عمل».

وأردفت: «في الظروف الراهنة، تعتبر ابنتي (سناز) المعيل الوحيد لأفراد الأسرة المكونة من الوالدين وأربعة أشقاء، وبالكاد يكفي راتبها لمصروفات الحياة ومتطلباتنا المعيشية، وحالياً ليست لنا القدرة المالية على تدبير مبلغ العلاج لعملية ابنتي، إذ سبق لنا أن تقدمنا بطلب لمساعدتها في جمعيات ومؤسسات خيرية، ولكن إلى الآن لم نحصل على أي رد».

وتناشد والدة المريضة (سناز) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير تكاليف العملية الجراحية التي تحتاجها ابنتها.

• المريضة تعيل عائلة مكونة من أب وأم وأربعة أشقاء.