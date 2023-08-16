«زهرة» تحتاج إلى عملية جراحية بـ 190 ألف درهم

تعاني الطفلة الباكستانية (زهرة - أربع سنوات)، من «خلع خلقي في الورك» و«التهاب في المفاصل» منذ الولادة.

ووفقاً لتقرير طبي من مدينة شخبوط الطبية، فهي تحتاج إلى عملية جراحية تبلغ كلفتها 190 ألفاً و738 درهماً.

ونتيجة لسوء الوضع المالي الذي تعيشه، تناشد أسرتها فاعلي الخير وأصحاب الأيادي البيضاء المبادرة بمساعدتها على تأمين وسداد كلفة العملية الجراحية، الباهظة التكاليف.

ويروي والدها لـ«الإمارات اليوم»، أن (زهرة) تعاني منذ ولادتها من خلع خلقي في الورك والتهاب المفاصل، وتحتاج إلى عملية جراحية ولكن كلفتها باهظة جداً.

ويضيف أن «الكلفة المرتفعة حالت بيني وبين خضوع طفلتي للعملية الجراحية، فالمبلغ المطلوب مرتفع جداً، وأنا عاجز عن تدبيره كلياً، علماً أن المرض جعلها غير قادرة على ممارسة حياتها الطبيعية، مثل بقية الأطفال في سنها، إذ حرمها من المشي واللعب، كما أن والدتها تعيش ظروفاً نفسية سيئة جداً، نتيجة الوضع الذي تواجهه (زهرة)».

وقال: «أنا المعيل الوحيد لأفراد أسرتي، وأعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 3500 درهم، أسدد منه 1800 درهم شهرياً إيجار المسكن. وكنت قد طلبت المساعدة من جمعيات ومؤسسات خيرية، ولكنني لم أحصل على رد، ولا أعرف ما العمل في ظل حاجة ابنتي إلى إجراء العملية الجراحية. أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في تأمين كلفة علاج طفلتي».

ويعبر مصطلح خلع الولادة الشائع عن حالة طبيّة تُعرف بـ«خلع الورك التطوريّ» أو «خلع مفصل الورك الخلقي»، وهي مشكلة تتطوّر أحياناً لدى الطفل قبل ولادته، وقد تظهر أيضاً خلال مراحل نموّه الأولى بعد الولادة.

ويُشير خلع الولادة إلى خلل في تشكّل المفصل الكروي الحُقّي، أو كما يُعرف عادةً باسم «مفصل الورك»، إذ يكون عمق التجويف الموجود داخل عظم الحوض غير كاف لتثبيت الجزء العلوي من عظم الفخذ، الذي يتخذ شكلاً كروياً، وقد يترتب على ذلك إزاحة هذا الجزء الكروي وخروجه من مكانه الطبيعي جزئياً.

وفي الحالات الشديدة، تتحرّك عظمة الفخذ وتخرج من التجويف الحُقّي بالكامل.

ومن الضروري علاج هذه المشكلة لتجنّب اختلال نموّ مفصل الورك، ومنع ظهور مشكلات أخرى في عمر مبكّر، لأن «خلع الولادة» قد يؤثر في مفصلي الورك، أو في أحدهما، ولكنّه غالباً ما يؤثر في مفصل الورك الأيسر لدى الطفل.